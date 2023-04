Sarebbe questo il paese più caldo in Italia, in questo posto splende sempre il sole

Sapevi che esiste in Italia un paese dove c’è più caldo che in altri posti della penisola? Scopriamo di quale paese si tratta e dove si trova!

Il paese in Italia dove c’è più caldo è Ottana, una cittadina della Sardegna che può essere definita a tutti gli effetti la Death Valley americana.

Situato in provincia di Nuoro, questo paese è stato il più caldo in assoluto durante la stagione estiva del 2020, e ha registrato temperature molto elevate, addirittura superiori a 46 gradi.

Scopriamo tutto su questo paese sardo, dove la gente d’estate esce di casa solo quando c’è veramente qualche emergenza!

Il paese più caldo in Italia: ad Ottana registrate temperature elevate

Incastonato fra la valle del Coghinas e la piana di Ottana, il paese sardo è in assoluto il più caldo paese italiano, dove si registrano anche nei mesi non estivi temperature elevatissime.

In passato le temperature hanno superato perfino i 46 gradi, ma anche adesso il caldo si è presentato, come sempre con grande puntualità.

Già in questo periodo le temperature si attestano intorno ai 40 gradi, anche se non mancano rialzi fino a 45 gradi in alcuni momenti della giornata.

Se ti trovi a fare una passeggiata nel paese difficilmente trovi qualcuno in giro, infatti sono tutti in casa, al chiuso, per evitare colpi di calore, ed escono solo se c’è veramente necessità.

Per fare qualche commissione e andare in qualche posto la gente preferisce uscire quando fa un po’ di fresco, anche se non è proprio il termine giusto per indicare un lieve abbassamento delle temperature in alcune ore della giornata.

Solo ad Enna registrate temperature più alte

Negli ultimi anni Ottana viene spesso nominata come città più calda d’Italia, o comunque fra quelle in cui si registrano temperature più elevate.

Nella maggior parte dei casi, almeno fino a qualche tempo fa, era Enna la città dove faceva più caldo e in questa cittadina siciliana la colonnina di mercurio è arrivata addirittura 48,5 °C.

Questa temperatura record fu registrata il 10 agosto del 1999 a Catenanuova, paese in provincia di Enna, ritenuta la più alta temperatura in Europa.

Tuttavia, a registrare la temperatura fu una stazione meteorologica che non è riconosciuta dalla Organizzazione meteorologica mondiale, quindi il record non è considerato ufficioso.

In Italia, però, in altri posti si registrano altissime temperature e caldo record.

Un esempio sono i 46,7 gradi che il 12 luglio 1962 riscontrati alla base militare di Sigonella, in provincia di Siracusa, mentre a luglio 2018, sempre a Siracusa, contati ben 46,6 gradi.

Anche ad Ottana riscontrate temperature record, come accaduto il 12 luglio 2011, quando sono stati percepiti 46,7 gradi.

Tuttavia, a detenere il record mondiale sulle alte temperature è la Death Valley in California, dove il termometro ha registrato 56,6 gradi Celsius nel 1919.

Siccità e cavallette conseguenze del caldo record ad Ottana

Oltre al caldo, ad Ottana si verificano anche altre cose spiacevoli a causa delle temperature elevate. Infatti, uno di questi, che ricorre praticamente ogni anno, è la siccità.

In questa zona della Sardegna i boschi sono praticamente disidratati e stanno morendo tantissime piante, fra cui roverelle e lecci.

A peggiorare le cose sono le cavallette, che invadono il territorio.

Anche se da una parte sono le benvenute perché grazie a loro c’è meno fieno e il rischio di incendi si è ridotto notevolmente.