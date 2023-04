Sarebbe proprio questo il segno più traditore di tutti: purtroppo lo sanno in pochi

Sapevi che esiste un segno zodiacale che, stando alle stelle, è più traditore di altri? Scopriamo qual è.

Al segno zodiacale più traditore di tutti bisogna stare particolarmente attenti. Nessuno vorrebbe subire l’infedeltà.

Segno zodiacale più traditore: perché fare attenzione

Stando a quanto dicono le stelle, ci sarebbe un segno zodiacale che sarebbe più traditore di altri. Naturalmente, si tratta di informazioni, quelle dettate dallo zodiaco, da prendere con le pinze. Tuttavia, stando a quanto affermato e sostenuto da molti, diversi tratti base e caratteristici di ciascun segno sarebbero veritieri.

Tra questi tratti, anche molti lati del carattere sarebbero più spiccati in un segno, rispetto ad altri. Si dice, ad esempio, che i nati sotto il segno dei Gemelli siano molto estroversi e creativi, a differenza, ad esempio, di chi è nato sotto il segno dello Scorpione, un po’ più orso per natura.

Così come vengono evidenziati dei tratti caratteriali, anche l’indole può cambiare da un segno all’altro. Ecco, dunque, che alcuni risultano essere decisamente più fedeli degli altri. Anche se alcuni psicologi definiscono l’infedeltà come qualcosa di legittimo, per poter esplorare se stessi o una vita che si sarebbe avuta nel caso si fossero fatte scelte diverse, non sempre la coppia riesce a sopravviverci.

L’infedeltà, infatti, è molto complessa e viene percepita come un tabù dalla società monogama, soprattutto se compiuta nell’ambito di una coppia con figli e nelle relazioni molto longeve.

Il più infedele di tutti

A riguardo le stelle sembrerebbero non avere dubbi. Chi tradisce di più, stando all’Oroscopo, è decisamente il Toro (20 aprile-20 maggio). I nati sotto questo segno, infatti, vengono considerati dagli astri come i meno indicati per le relazioni stabili. Si tratta di persone che, seppure cerchino di impegnarsi con un partner, prima o poi daranno segni di cedimento ed instabilità.

Nella loro indole, infatti, ci sarebbe l’incapacità di sentirsi completamente amati, è come se volessero sempre di più. Anche se all’esterno fanno bella mostra di se, con un ego fuori dal comune, dentro sono molto fragili e sentono perennemente il bisogno di sentirsi ammirati e stimati. Accettano, infatti, decisamente male le critiche. Se dovessero subirne, preferiranno cercare altri fan altrove.

Non appena i nati sotto il segno del Toro dovessero sentirsi ingabbiati in qualche modo, escono dal recinto per correre nelle braccia di qualcun altro. Si tratta di un segno guidato da tutti e cinque sensi, che utilizza all’ennesima potenza, in modo vorace, all’interno della relazione. Sono molto attratti dalla bellezza fisica che può indurli facilmente in tentazione.

Per indole, odiano la routine e potrebbero essere vittime di colpi di fulmine, anche diversi nella loro vita. Ecco il perché del loro essere infedeli molto di più rispetto che altri segni.