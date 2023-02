Saranno i Depeche Mode gli ospiti internazionali dell’ultima serata di Sanremo

Il prossimo festival di Sanremo oramai è sempre più vicino, inizia a prendere forma. Durante il Tg delle ore 20 su Rai 1, il direttore artistico Amadeus ha svelato gli ospiti della serata finale, i Depeche Mode, un noto gruppo musicale britannico nato negli anni 80.

La kermesse musicale avrà inizio martedì 7 febbraio per poi concludersi nella serata di sabato, giorno 11. Il festival giunto alla sua 73esima edizione vedrà il ritorno sul palco dell’Ariston dei Depeche Mode per la quarta volta.

Gli ospiti della serata finale di Sanremo

Fervono i preparativi per il festival della canzone italiana più atteso dell’anno. Amadeus nelle vesti di direttore artistico inizia a svelare maggiori dettagli circa gli ospiti che calcheranno il teatro dell’Ariston.

Nel tg delle ore 20 su Rai 1, il conduttore televisivo ha svelato il nome di un noto gruppo musicale britannico nato negli anni 80, i quali saranno ospiti nella serata finale di sabato 11 febbraio.

Loro sono i Depeche Mode, un grande ritorno per Sanremo poiché sono stati già invitati in tre diverse edizioni: la prima nel 1986, agli inizi della loro carriera, quando pubblicarono Stripped, primo estratto da Black Celebration; 3 anni dopo, nel 1989 con Everything Counts e l’anno successivo con Enjoy the silence.

Amadeus ha dichiarato di essere fiero ed emozionato per questo grande ritorno, il quale ha confessato di essere un grande fan del gruppo e di aver lanciato spesso i loro dischi alla radio.

La presentazione del loro nuovo album

I Depeche Mode, ospiti della serata finale del festival di Sanremo, calcheranno il palco dell’Ariston per la quarta volta. A distanza di 32 anni dalla loro ultima esibizione durante la kermesse musicale, questa volta Dave Gahan alla voce e Martin Gore alla chitarra e tastiere, presenteranno il loro nuovo singolo.

Nei prossimi giorni, infatti, vi è grande attesa per la pubblicazione dell’ultimo album, Memento Mori, programmato per il prossimo 17 marzo 2023 per Columbia e Mute. Per la storica band britannica si tratta del loro primo album in studio dopo la morte lo scorso 26 maggio del co-fondatore e tastierista Andy Fletcher.

I Depeche Mode, prossimamente, dopo l’uscita del loro 15 esimo album saranno coinvolti in un tour mondiale che vedrà tre tappe italiane questa estate: la prima nella capitale, presso lo stadio olimpico il 12 luglio, il 14 a Milano nello splendido scenario di San Siro e infine il 16 luglio allo stadio Dall’Ara di Bologna.

I Depeche Mode sono uno dei gruppi più influenti nella storia della musica elettronica. Una nota rivista musicale britannica li ha definiti il gruppo elettronico più popolare e longevo della storia.