Saranno giorni molto duri fino al 12 marzo per questi segni: verranno delusi

Oroscopo, in arrivo giorni bui per questi segni zodiacali. Fino al 12 marzo, tempesta di stelle con risvolti negativi. Ecco chi sarà deluso dal cielo.

Non arrivano notizie rincuoranti per questi segni zodiacali: fino al 12 marzo la sfortuna vi perseguiterà. Ecco chi deve stare particolarmente attento.

Oroscopo, settimana sfortunata per loro: delusioni a non finire

A partire dalla prossima settimana, alcuni segni zodiacali si ritroveranno ad affrontare una serie di “sfortunati eventi”, volendo fare una citazione cinematografica. La sfortuna perseguiterà i nati sotto queste costellazioni.

Il passaggio della cometa di febbraio continua ancora a far sentire i suoi influssi che per alcuni saranno però super negativi. Delusioni dietro l’angolo, problemi con la famiglia e discussioni con il partner creeranno un clima di tensione e stress.

Ma chi sono i segni a cui la dea bendata ha deciso di fare lo sgambetto? Questi. Non dimentichiamoci poi il passaggio della Luna Nuova che porta sempre trasformazioni e cambiamenti non per forza positivi.

Per i nati sotto questi segni, fino al 12 marzo le giornate saranno piuttosto buie. Ecco perché dovete prestare particolare attenzione: il cielo ha deciso di voltarvi le spalle. Armatevi di pazienza e sfoderate il miglior sorriso. Per un po’, dovrete combattere contro la sfiga.

La lista dei segni più sfortunati

Le stelle non hanno buone notizie per i nati sotto queste costellazioni. A partire dalla prossima settimana e fino al 12 marzo, molti si ritroveranno a vivere delusioni importanti. C’è una clima di incertezza e tristezza che pian piano inizia ad affacciarsi nella vostra vita.

La Luna Nuova che entra in Ariete vi farà sentire particolarmente emotivi, rischiando di seminare discordia anche nel vostro rapporto con il partner. Rientri anche tu nella categoria di questi segni sfortunati?

Presta attenzione: te la vedrai davvero sporca. Iniziamo immediatamente con la lista dei segni a cui le stelle hanno deciso di voltare le spalle. Al primo posto della nostra classifica troviamo i Gemelli.

Con l’arrivo della Luna Nuova in Ariete, gli influssi negativi si faranno sentire e anche in maniera piuttosto insistente. Le energie dei pianeti si faranno sentire provocando rabbia e delusioni.

Almeno fino al 12 marzo vi sentirete agitati e tristi. Problemi al lavoro e con il partner vi obbligheranno a vedere, almeno per un po’, il bicchiere mezzo vuoto. I nati sotto questa costellazione si devono preparare dunque psicologicamente ad affrontare difficoltà e ostacoli di ogni tipo, soprattutto in amore e sul lavoro.

La vostra assenza potrebbe diventare un problema per il partner con il quale non mancheranno discussioni. Attenzione a non dire mai bugie o a rivelare segreti: rischiate di far crollare le fondamenta del vostro amore.

I Gemelli si ritroveranno anche a far fronte ad uscite economiche importanti e non preventivate. Purtroppo non è un periodo florido neanche dal punto di vista economico: cercate di risparmiare il più possibile per evitare di trovarvi con l’acqua alla gola.

Settimana complicata anche per i nati sotto il segno della Vergine. I nostri amici si ritroveranno ad affrontare delle giornate piuttosto toste. La gelosia prenderà il sopravvento sulla razionalità.

Attenzione al partner che potrebbe tirarvi un brutto scherzetto. Non fidatevi degli amici, ancor più di quelli che sono vicini al vostro compagno/compagna. Questo segno di terra dovrà essere particolarmente forte e paziente per affrontare un probabile tradimento in amore.

Le stelle però vi promettono una rivincita e la rinascita: a partire dal mese di aprile cambierà tutto. Intanto però, avrete difficoltà a controllare le emozioni: parlare e discutere potrebbe però salvarvi da ogni problema.

I nati sotto il segno della Vergine riceveranno molti segnali dai pianeti e pure piuttosto chiari: non cercate di riparare i cocci di qualcosa che si è rotto, prendetevi piuttosto il tempo necessario per pensare, riflettere e rinascere: la Luna Nuova in Ariete potrebbe riservarvi anche delle piacevoli sorprese a partire dal primo di aprile.

Fino al 12 marzo invece non c’è scampo: dovrete fare i conti con la sfiga. L’ultimo e terzo segno sfortunato è quello dello Scorpione. I nati sotto questa costellazione si ritroveranno improvvisamente da soli, lasciati dal partner, dagli amici o dai familiari.

Vivrete momenti di stress e angoscia, eppure la colpa è principalmente vostra: qualche bugia di troppo vi ha messo nei guai. Le stelle vi consigliano di essere sinceri e di chiedere scusa, solo così potrete cercare di rimediare ai danni fatti. La sfortuna vi accompagnerà almeno fino al 12 marzo. Non demordete, la Luna Nuova promette anche a voi una rinascita in ogni campo.