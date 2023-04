Sarah Felberbaum si racconta a tutto tondo: l’amore per De Rossi e i problemi con il cibo

L’attrice de Il giovane Montalbano ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Oggi. Sarah Felberbaum si è raccontata intimamente, parlando non solo dell’amore con l’ex giocatore giallorosso, ma anche di alcune fasi difficili della sua vita. L’artista ha spiegato di aver sofferto di depressione e aver avuto problemi alimentari.

L’interprete di origine britannica protagonista di numerose fiction e pellicole si è raccontata in una lunga intervista rilasciata al magazine Oggi, in edicola dal 20 aprile. Sarah Felberbaum si è aperta, raccontando diversi aspetti della sua vita privata e professionale, ricordando l’inizio della storia d’amore con Daniele De Rossi e rivelando di aver sofferto di depressione e disturbi alimentari. Il 25 aprile Sarah tornerà sul piccolo schermo protagonista su Rai1 di un biopic dedicato alla vita della partigiana Tina Anselmi.

Sarah Felberbaum si confessa: “A volte pensi di essere invisibile”

Protagonista della nuova cover di Oggi, Sarah Felberbaum ha rilasciato una bella intervista al settimanale, rivelando anche aspetti poco noti della sua vita, ovvero un periodo in cui è caduta in depressione e i problemi avuti con il cibo dopo la nascita del suo secondogenito, Noah.

“È la prima volta posso parlare con onestà e nessuna vergogna del percorso che ho affrontato dopo la nascita del mio secondo figlio. Ogni tanto torno ancora dallo specialista. Ma il brutto è ormai archiviato” ha svelato, raccontando come l’unica a rendersene conto sia stata la suocera.

“So cosa significa la depressione… Ho avuto problemi con il cibo, impiegando anni per uscirne. Mi facevo del male anche fisicamente e non so perché. A volte pensi di essere invisibile, che la gente non veda quanto stai soffrendo” le parole dell’attrice.

“L’unica che se n’era accorta e me lo ha detto è stata mia suocera” ha spiegato la Felberbaum, che oggi fortunatamente può ritenere alle spalle quel periodo molto doloroso. A non aiutarla, in quel caso, l’essere anche tornata troppo presto sul set, a solo un mese dalla nascita del bimbo.

A starle vicino, e farle sentire tutto il suo supporto, il marito Daniele De Rossi, ex bandiera della Roma, con cui fa coppia fissa dal 2011, e con cui si è sposata nel 2015 alle Maldive poco prima di Natale.

Sarah e il grande amore per De Rossi, sbocciato a sorpresa, e il prossimo impegno tv

Quando parla di lui, l’artista lo fa quasi con stupore: “Quando l’ho conosciuto ho detto: “Vabbé, un calciatore, non può essere”, e invece dopo più di dieci anni eccoci qui” ha raccontato al giornalista, prima di usare parole dolcissime per definire l’uomo che le sta accanto da ormai 12 anni.

“Non so cosa dire, ripeto ancora una volta che Daniele è l’amore della mia vita… Lui è solido, centrato. Alla fine ho capito che si può essere felici” ha aggiunto. Già in passato Sarah aveva raccontato il primo incontro con lui, avvenuto per caso in un ristorante, e di come ne fosse rimasta affascinata sin dal primo sguardo.

A colpirla, oltre al carisma dell’ex calciatore, “un grande spessore, una bellezza interiore speciale” e la sua capacità di rasserenarla, solo standole accanto.

E anche sul fronte lavorativo, le cose non potrebbero andare meglio: l’attrice tornerà in onda a breve, il 25 aprile, interprete di Tina Anselmi – Una vita per la democrazia, film tv in onda su Rai1 che ripercorrerà la vita della famosa partigiana italiana, prima donna ad essere eletta ministro nel 1976.

“Mi sarebbe piaciuto essere lei. Ma non ho un quarto della sua forza, del suo carattere… Spero che questo film ricordi, o insegni, che la battaglia per la parità non è nata adesso ma ha origini antiche” ha dichiarato.

Pur soddisfatta nel vedere una donna come Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ma riservandosi di valutare dopo aver visto cosa concretamente farà. E sulla sua “rivale“, non si è tirata indietro nel dire che “A me Elly Schlein convince tantissimo, mi dà speranza”.