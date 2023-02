Sarà questo fertilizzante naturale a riempire le piante preferite di bellissimi fiori

By

Vuoi avere piante sempre piene di bellissimi fiori? Allora non devi fare altro che realizzare con le tue proprie mani questo fertilizzante naturale. Davvero pochi passaggi per ottenere un elisir straordinario che donerà nuova linfa alle tue piante preferite.

Le tue piante preferite hanno smesso di cacciare i loro bellissimi fiori? Nessun problema! Con questo fertilizzante naturale ne avrai di più belli e numerosi. Ecco come devi realizzarlo con un solo ingrediente.

Piante e fioritura: perché non sempre sbocciano i fiori

Le piante sono proprio come gli esseri umani: per poter sopravvivere hanno bisogno di cura e di attenzioni. Anche tu sei un amante di questi piccoli polmoni verdi? Ne avrai sicuramente diversi nella tua abitazione.

Da ormai parecchio tempo, gli italiani in particolare, più degli altri popoli europei, hanno reso le case sempre più Green: impossibile rinunciare a questi piccoli gioiellini che non solo assicurano ossigeno a sufficienza ma anche stile e glamour alla tua abitazione.

Anche se ti prendi cura delle tue piante in maniera minuziosa, capita però che talvolta esse facciano fatica a cacciare i fiori. Come mai le piante vedono spesso il processo di fioritura bloccato?

La risposta, in realtà, a questa domanda è piuttosto semplice. Ci sono diversi elementi che concorrono a bloccare la fioritura di una pianta. Un esempio? La cattiva irrigazione della stessa o l’esposizione del tuo piccolo gioiellino verde in ambienti non adatti alla sua crescita.

Focalizziamoci per un momento su questi due elementi appena menzionati. Per quanto riguarda l’irrigazione, spesso si commette un errore banale: innaffiare la pianta più del dovuto.

Devi imparare a conoscere il terreno: se esso è umido al tatto, significa che la tua pianta è sufficientemente idratata; se dovesse invece sembrarti asciutto, allora devi procedere con l’innaffiatura.

Per quanto riguarda invece il discorso della collocazione della pianta, anche qui devi prestare attenzione. Per prima cosa devi prendere informazioni sulla specie o varietà che acquisti. In secondo luogo, devi studiarne le caratteristiche: la tua pianta ha bisogno di un ambiente umido o di un ambiente caldo? Regge bene oppure no le basse temperature?

Una volta che avrai risposto a queste domande, vedrai che il tuo gioiellino verde crescerà sano e forte e che, soprattutto, il processo di fioritura si sbloccherà. Talvolta però, per far sì che la tua pianta preferita cacci i suoi bellissimi fiorellini, puoi darle una mano: realizza questo fertilizzante naturale. I tuoi occhi rimarranno stupiti nel vedere che spettacolo straordinario è in grado di offrirti la tua pianta.

Fertilizzante naturale per una rapida fioritura

Abbiamo parlato poc’anzi di un problema comune che si presenta per quasi tutte le piante: l’assenza della fioritura. Anche se con pochi e piccoli accorgimenti, talvolta, questo problema è facilmente risolvibile, in alcuni casi le nostre piante preferite hanno bisogno di una mano.

Ecco dunque che il fertilizzante si presenta come la soluzione migliore. Non acquistare quelli chimici o artificiali che finiscono per minare la salute del tuo bellissimo gioiellino verde.

Puoi realizzarlo tu stesso, un fertilizzante, servendoti di un ingrediente magico. Pronto a scoprire come realizzare questo elisir che donerà nuova linfa alle tue piante? Allora procediamo subito.

Per la nostra ricetta devi solo procurati il cosiddetto “warm humus”. Conosciuto anche con il nome di humus di verme, si ricava dal materiale organico che viene espulso dai vermi: in altre parole si tratta di un compost organico che deriva dalla decomposizione degli escrementi dei vermi.

Come devi procedere? Te lo diciamo subito. Munisciti di un contenitore di plastica piuttosto ampio, all’interno del quale verserai 2 litri di acqua. Aggiungi nel liquido quattro cucchiai di warm humus e inizia a mescolare.

L’humus di lombrico è ricco di sostanze nutritive come potassio, borio, magnesio e fosforo che aiuteranno la tua pianta a crescere sana e rigogliosa e soprattutto a cacciare dei fiori meravigliosi.

Una volta che avrai mescolato bene il composto, non devi fare altro che versarlo nel terreno delle tue piante. Avrai così realizzato una fertilizzante organico che sarà davvero un toccasana per i tuoi gioiellini verdi.

Il consiglio degli esperti e di innaffiare le tue piante preferite con questo fertilizzante una volta ogni 15 giorni. Se hai intenzione di bagnare le tue piante con questo fertilizzante naturale una sola volta, ti diciamo già che non funziona.

Il segreto per garantire una rapida fioritura, con l’utilizzo del fertilizzante, è la costanza. Prova a utilizzare questa tecnica almeno per tre mesi di fila ogni 15 giorni, ti garantiamo che il risultato sarà straordinario. Le tue piante non smetteranno di cacciare fiorellini colorati e bellissimi. Tu eri a conoscenza di questa tecnica? Con l’humus di lombrico salverai i tuoi gioielli verdi.