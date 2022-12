Sarà Marciniak l’arbitro della finale tra Argentina e Francia

Sarà l’esperto polacco Szymon Marciniak ad arbitrare la finale dei mondiali 2022 che si giocherà domenica 18 dicembre alle ore 16 e vedrà sfidarsi la Francia di Kylian Mbappè e l’Argentina di Leo Messi.



Era uno dei principali candidati ed oggi è arrivata l’ufficialità: sarà Szymon Marciniak ad arbitrare la finale del campionato del mondo 2022.

Il fischietto polacco ha già diretto due partite in questo mondiale: Francia-Danimarca (vinta dai campioni del mondo per 2-1) e Argentina-Australia (terminata 2-1 per l’Albiceleste).

Marciniak è un arbitro esperto e solitamente molto bravo a gestire le partite ad alta intensità grazie alle sue doti comunicative ed alla capacità di tranquillizzare i calciatori anche nei momenti di maggiore nervosismo.

Da anni ormai il polacco è uno degli arbitri più bravi d‘Europa e dopo tanti match importanti per lui arriva anche la soddisfazione di arbitrare la finale di un mondiale che si preannuncia spettacolare e molto teso.

Confirmado: Szymon Marciniak será el árbitro de la final de la Copa Del Mundo entre Argentina y Francia. pic.twitter.com/1iNgWPY2WS — Gastón Edul (@gastonedul) December 15, 2022

Scelta la terna arbitrale per Argentina-Francia, arbitrerà il polacco Marciniak

Marciniak, entrato nella massima serie del suo Paese nel 2008, diventa internazionale dal 2011 dimostrandosi sempre affidabile nelle sfide più delicate di Champions Leeague.

Il polacco era stato protagonista anche nel campionato del mondo del 2018 in Russia dove aveva arbitrato il match Argentina-Islanda e Germania-Svezia.



La scelta di Marciniak è stata naturale ed ovvia, il polacco anche nell’ultima edizione di Champions League è stato sempre bravo ad arbitrare le partite più “scomode”.

Impeccabile ad esempio la sua gestione nel match del Camp Nou tra Barcellona ed Inter, la partita infatti era stata infuocata da Xavi che si era lamentato dell’arbitraggio nella partita di andata.

Come è sempre successo in questo mondiale la quaterna arbitrale sarà della stessa nazionalità per favorire una comunicazione migliore e soprattutto più rapida durante la partita.

Insieme a Marciniak ci saranno infatti Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz e Tomasz Kwiatkowski.

Per il 41enne sarà la prima finale della carriera, mai infatti aveva arbitrato l’atto conclusivo di un torneo internazionale.

Nella serata di sabato invece si giocherà la finale per il terzo e quarto posto tra Croazia e Marocco, l’arbitro di questa sfida sarà il qatariota Al Jassim.