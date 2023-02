“Sapevo che sarebbe finita…”, Al Bano ne parla per la prima volta: cosa ha rivelato

Per la prima volta Al Bano si racconta e svela qualcosa di inedito per la maggior parte dei suoi fan: lui lo sapeva da sempre.

Al Bano è di nuovo un grande protagonista ed è pronto a far cantare i suoi fan in un concerto memorabile. In queste ore ha rilasciato una dichiarazione che ha però lasciato i suoi ammiratori senza parole: lui sapeva benissimo cosa sarebbe successo e come, ma forse non ha mai avuto il coraggio di ammetterlo e di concretizzare il concetto. Che cosa ha rivelato di inedito?

Al Bano, un nuovo evento di musica e parole

Al Bano ha partecipato come ospite all’ultima edizione di Sanremo, con un medley di canzoni che hanno scritto la storia. Ad accompagnare questo bellissimo momento, Gianni Morandi e Massimo Rainieri.

Il cantautore sta per compiere 80 anni e la sua voce sembra essere sempre perfetta, con i suoi acuti e le parti calde che hanno scaldato il cuore dei suoi fan di tutte le generazioni. I tre cantautori italiani hanno regalato un momento bellissimo, che verrà ricordato sicuramente nel tempo.

Non è tutto, infatti gli è stata anche fatta una bellissima sorpresa con 4 torte e il numero 20 che simboleggia il suo essere sempre giovanissimo.

Al Bano ha evidenziato che lontano dal palco non riesce a starci, per questo motivo vorrebbe organizzare i suoi 80 anni con un nuovo tour e concerti. Ha ricordato di essere salito sul palco di Sanremo per la prima volta insieme all’ex moglie Romina Power classificandosi al 5° posto a soli 25 anni. Oggi vanta tantissimi premi, dischi di platino e dischi d’oro oltre che riconoscimenti internazionali.

Sul settimanale italiano Gente ha dichiarato di voler festeggiare i suoi anni con tutta la famiglia, seppur allargata. Lo farebbe felice poter avere anche Romina al suo fianco, nonostante i rapporti tra loro non siano più quelli di una volta.

La rivelazione di Al Bano colpisce i suoi fan

Il cantautore Pugliese ospite a Verissimo ha ripercorso la storia della sua vita professionale e anche privata. Il grande successo, i suoi figli e quel dolore con la perdita di Ylenia il cui destino sembra ancora essere avvolto nel mistero.

Tra le tante confessioni all’interno del salotto di Silvia Toffanin, Al Bano ha voluto anche rivelare qualcosa di inedito che non aveva mai confessato:

“Quando io mi sono messo con Romina, già sapevo che il nostro matrimonio sarebbe finito”

Ha continuato dicendo che in cuor suo sapeva bene che quello sarebbe stato il loro triste destino, ma nonostante questo l’amava troppo per lasciarla andare:

“Sarei rimasto con lei tutta la vita”

Il cantautore ha dichiarato che ha sempre trovato l’ex moglie perfetta, gli piaceva tutto di questa donna e non si sarebbe mai immaginato che il loro matrimonio potesse durare felicemente per trent’anni.

In casa dei Carrisi non esisteva la parola “divorzio”, ma ad un certo punto si sono allontanati e nulla è stato più come prima. Tuttavia, questa sarà sempre una delle coppie più belle e amate dello spettacolo.