Santoro contro Fazio e Annunziata: “Non li sopporto”

Il giornalista Michele Santoro dice la sua sulla narrazione che ha visto l’abbandono dai loro ruoli in Rai da parte di Fabio Fazio e Lucia Annunziata. Ecco cosa ha detto in studio da Giovanni Floris.

La notizia dell’addio da parte di Fabio Fazio alla Rai è arrivata come un fulmine a ciel sereno per molti, meno per altri, e dopo di lui anche la giornalista Lucia Annunziata si è dimessa, lasciando il suo programma “Mezz’ora in più”.

Anche a Michele Santoro, ovviamente, la notizia non è sfuggita ma la sua visione è molto diversa da quella della maggior parte dell’opinione pubblica. Ecco cosa ha detto ospite di Giovanni Floris.

Michele Santoro contro Fabio Fazio e Lucia Annunziata

Per il giornalista Michele Santoro l’addio alla Rai da parte di Fabio Fazio e Lucia Annunziata non è di certo da vedere con dispiacere, anzi.

Il giornalista, ospite a “Di Martedì”, condotto da Giovanni Floris su La 7, ha commentato la cosa dicendo: “Sono due professionisti molto validi. Io non li sopporto, nessuno dei due”.

Santoro ha poi continuato dicendo che l’abbandono da parte dei due colleghi televisivi è stato il perno intorno al quale “è ruotata una politica culturale in Rai fatta di esclusione degli altri”.

Inoltre, Michele Santoro torna su Fabio Fazio nello specifico, criticando anche le sue dichiarazioni in merito alla sua carriera in Rai.

Fazio ha più volte specificato che ha trascorso 40 anni nell’azienda televisiva pubblica, ma Santoro lo smentisce dicendo: “Fazio ha detto che è stato 40 anni ininterrotti in Rai e giustamente Daniele Luttazzi ha ricordato che non è vero, perché lui lasciò l’azienda per andare a lavorare a La7, che all’epoca era proprietà di Telecom. Non fece nemmeno una puntata, quella esperienza si concluse e andò via con una paccata di miliardi”.

Il giornalista continua raccontando che Roberto Colaninno, ex direttore di La 7, voleva Fazio insieme al suo team per costruire una tv anti berlusconiana, ma il conduttore di Che Tempo Che Fa rifiutò.

Le critiche di Santoro continuano

Nel faccia a faccia con Giovanni Floris su La 7, Michele Santoro non le ha mandate a dire, come fa sempre d’altronde.

Il giornalista ha continuato con una domanda, come ha fatto Fabio Fazio a rientrare in Rai nel 2003?

“Non ci è rientrato per i buoni uffici del suo agente che è anche il tuo (Beppe Caschetto, ndr) ma perché la politica ha voluto che lui tornasse”.

Dopo aver parlato di Fabio Fazio, Michele Santoro ha poi lanciato la stoccata a Lucia Annunziata: “Nel momento in cui Annunziata lascia la Rai dicendo che non è d’accordo col governo, uno deve anche ricordare che lei è stata presidente di garanzia della Rai quando a governare c’era Berlusconi. Per 24 ore è stato presidente di garanzia Paolo Mieli, il quale disse che avrebbe accettato l’incarico solo se avesse potuto far tornare a lavorare in Rai Enzo Biagi, Daniele Luttazzi e me. Dopo 24 ore Paolo Mieli si dimise e gli subentrò Lucia Annunziata”.