Sant’Agata dei Goti, crolla un’ala del cimitero: bare e urne finiscono nel torrente

Le piogge degli ultimi giorni hanno provocato il crollo di un’ala del cimitero di Sant’Agata dei Goti, in provincia di Benevento.

Al momento si contano almeno un centinaio di bare che sono finite nel torrente. Sul posto sono intervenuti i vigili della Polizia municipale e i Carabinieri della stazione di Sant’Agata de’ Goti, che hanno posto sotto sequestro l’intera area.

Un crollo simile si era verificato qualche mese fa anche al cimitero di Poggioreale, Napoli. Lo scorso ottobre infatti è crollata buona parte dell’edificio di quattro piani della Congrega della Resurrezione, le bare sono rimaste in bilico per diverso tempo. Il 5 gennaio dello scorso anno vennero distrutte da un crollo altre due congreghe del cimitero, quella di San Gioacchino e quella dei Dottori Bianchi e in quel frangente furono 300 i loculi che finirono a terra. In quel caso, il crollo fu da addurre allo svuotamento di una falda acquifera.

Crollo al cimitero di Sant’Agata dei Goti

“Se, come viene riportato, la zona era da tempo monitorata vogliamo chiarezza su quanto accaduto, perché scene macabre e irriverenti come queste non accadano mai più”

ha detto il sindaco del paesino campano, Salvatore Riccio.

In corso intervento #vigilidelfuoco a Sant’Agata dei Goti (BN) per il cedimento di parte dell’area perimetrale del cimitero, provocato dall’ingrossamento del torrente Martorano. Alcune bare e parte dei materiali si sono riversati nell’alveo del corso d’acqua [#19gennaio 15:00] — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) January 19, 2023

Il crollo al cimitero di Poggioreale

Lo scorso luglio, la Procura partenopea ha emesso 20 avvisi di garanzia con le ipotesi di reato di crollo colposo e omissione di lavori in costruzioni che minacciano rovina, in relazione ai fatti dello scorso gennaio.