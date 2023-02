Sanremo, la denuncia dopo il festival sorprende Amadeus: il cantante finisce nei guai

By

Sanremo, il festival delle polemiche

Sebbene Sanremo si sia concluso già da quasi una settimana se ne continua ancora a parlare. Il famoso contest canoro, conosciuto in tutto il mondo, ha decretato come vincitore, dopo dieci anni di grandi successi, il talentuoso Marco Mengoni.

Sicuramente, lo spettacolo condotto da Amadeus e Gianni Morandi con delle vallette d’eccezione come Chiara Ferragni e Chiara Francini, ha collezionato sì un grande record di ascolti ma ha scatenato anche tante polemiche.

Solo qualche ora fa, è arrivato un comunicato ufficiale che ha lasciato tutti di sasso: scatta la denuncia per un famoso cantante che finisce davvero nei guai. Amadeus è sconvolto, non si era mai verificata una cosa del genere prima d’ora.

Scopriamo chi ha lasciato un segno indelebile in questa 73esima edizione di Sanremo. Non abbiamo dubbi, il famoso conduttore si è ritrovato a gestire una situazione imprevedibile: l’immagine del Festival è rovinata irrimediabilmente?

Amadeus sconvolto, arriva la denuncia per il famoso cantante

Il Festival di Sanremo si può senza dubbio definire come il festival delle polemiche. Colpi di scena inaspettati hanno animato la kermesse canora che fin dal primo giorno ha sorpreso positivamente e negativamente, al contempo, tutti.

Con la sua spalla fedele, Gianni Morandi e delle vallette di eccezione come Chiara Ferragni e Chiara Francini, Amadeus si è dimostrato come sempre all’altezza della situazione.

Eppure, proprio a lui, una persona sempre super organizzata, schematica e metodica si è ritrovato dinanzi ad un imprevisto incalcolato e davvero inaspettato che ha lasciato in lui e nei telespettatori l’amaro in bocca. Avete visto che cosa è successo?

È solo di poche ore fa la notizia sconvolgente: un famoso cantante finisce nei guai. La situazione è piuttosto complicata. Scopriamo chi è il protagonista di questa spiacevole vicenda e cosa è successo più nei dettagli.

Partiamo dalla prima informazione: il cantante a cui facciamo riferimento è Blanco. Il giovane artista, che solo lo scorso anno si è classificato al primo posto della kermesse canora insieme a Mahmood con il brano “Brividi”, ha perso le staffe durante la sua esibizione. Sul palco dell’Ariston era stato invitato come ospite.

Immaginiamo che tutta Italia ha visto ciò che è accaduto in diretta nazionale: Blanco, furioso per via di alcuni problemi tecnici mentre si esibiva con il suo nuovo brano “L’Isola delle rose”, ha cominciato a prendere a calci l’infinità di fiori presenti sul palco e a spaccare con rabbia anche alcuni oggetti di scena. Tutti sono rimasti senza parole, conduttore compreso.

Per Blanco, fischi e urla di disprezzo che hanno spinto Amadeus a prendere in mano la situazione. Se tutti pensavano che questa situazione si esaurisse lì, che fosse circoscritta a quel momento, si sbagliavano. Qualche ora fa è giunta la notizia che ha lasciato tutti a bocca aperta: arriva la denuncia per Blanco. A sporgerla è Codacons che ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica.

A nulla sono servite le scuse del giovane artista che anche sul suo profilo Instagram, ha mostrato pentimento per il gesto discutibile compiuto. La sanzione a cui andrà incontro è davvero pesante. Il giovane artista dovrà rispondere di danneggiamento alle attrezzature della Rai ripagando economicamente i danni procurati.

Sulla questione è intervenuto anche Giovanni Toti, il presidente della regione Liguria, dicendosi furioso per il comportamento del cantante che ha distrutto in diretta nazionale i simboli di Sanremo, i fiori che rendono questa città famosa in tutto il mondo.

L’atteggiamento di Blanco avrà delle ripercussioni anche sulla sua carriera. L’emittente radiofonica Radionova, per esempio ha comunicato che nessun brano di Blanco verrà trasmesso per un mese. L’artista è in guai seri.