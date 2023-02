Sanremo, Blanco indagato dalla Procura per danneggiamento

Ospite della prima serata del Festival, Blanco ha distrutto il giardino di rose allestito sul palco dell’Ariston mentre si esibiva. Sarebbe stato un problema audio a scatenare la ‘furia’ del giovane cantante.

Quella notte stessa Blanco aveva pubblicato un post su Instagram, chiedendo scusa per quanto avvenuto sul palco. Il Codacons ha chiesto accertamenti e la Procura di Imperia ha avviato un’indagine. Si dovrà chiarire se vi fossero accordi tra il cantante e gli organizzatori del Festival o se il gesto – rimbalzato poi su testate e web – sia stato il risultato di un momento istintivo e non calcolato. «Non sentivo in cuffia, non potevo cantare – aveva poi spiegato l’artista bresciano -. Ma almeno mi sono divertito, la musica è anche questo».

La sfuriata di Blanco sul palco dell’Ariston

Un fuori programma insolito quello avvenuto durante la prima serata del Festival di Sanremo, che – a distanza di giorni – non smette di far parlare di sé. Durante la prima serata si sono esibiti i vincitori della scorsa edizione del Festival – Mahmood e Blanco – con il brano che gli ha regalato il podio più ambito d’Italia. Poi, è toccato a Blanco esibirsi sul palco per presentare il suo nuovo singolo, “L’isola delle rose”.

Qualcosa però non è andata come avrebbe dovuto e Blanco si è reso protagonista di una brutta pagina di spettacolo, distruggendo il giardino di rose allestito sul palco dell’Ariston mentre si esibiva. ‘Un problema audio’, sarebbe stato questo a scatenare la furia del giovane cantante, che pare avrebbe dovuto rotolarsi tra le rose, non distruggerle. L’esibizione era stata poi interrotta dall’intervento di Amadeus, padrone di casa, che gli aveva anche promesso un’altra esibizione, mai più avvenuta.

IL MOMENTO BUGO DEL SANREMO 2023 GRAZIE BLANCO #sanremo2023 pic.twitter.com/T3CE85sfsS — 𝒩𝒾𝒸𝑜𝓁𝑒 (@trovarsi) February 7, 2023

A mente fredda, in quella stessa notte, Blanco – al secolo Riccardo Fabbriconi – ha pubblicato un post di scuse sulla sua pagina Instagram. “Ariston ti ho messo in lacrime come la mia mamma, Ariston mi hai visto fragile come un bimbo…E qui proprio qui dove mi hai insegnato a correre sono caduto…Ti voglio bene Ariston con tutta la mia follia” è quanto si legge nel post, scritto a penna su una pagina di quaderno.

Blanco indagato dalla Procura per danneggiamento

È notizia di queste ore che il cantante bresciano risulti ora indagato per danneggiamento. A far partire l’indagine la Procura di Imperia, che dovrà chiarire se vi fossero accordi tra il cantante e gli organizzatori del Festival o se il gesto – rimbalzato poi su testate e web – sia stato il risultato di un momento istintivo e non calcolato.

Gli accertamenti nascono dopo la segnalazione fatta dal Codacons ma sul caso c’erano stati anche alcuni approfondimenti da parte della Digos la sera stessa dell’esibizione.