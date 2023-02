Sanremo 2023, pacco bomba trovato fuori l’Ariston: cosa è successo

Il caso pacco bomba a Sanremo 2023: indagini in corso su un borsello pieno di proiettili trovato nei pressi dell’Ariston. Ecco le ipotesi su quello che è successo.

Sono in corso le indagini dopo che oggi pomeriggio è stato trovato uno zaino pieno di proiettili, un pacco bomba trovato proprio vicino al Teatro Ariston a Sanremo.

Grande paura, ora le forze dell’ordine e gli investigatori stanno cercando di capire di cosa si tratta, analizzando l’oggetto ritrovato.

Pacco bomba a Sanremo: cosa è successo

In via Fiume a Sanremo, poco lontano dal Teatro Ariston dove si sta svolgendo la quarta serata del Festival della canzone italiana, è stato trovato un borsello con all’interno dei proiettili, con un chilo di polvere da sparo e forse una miccia.

Una fonte, come si legge in un comunicato stampa ufficiale della Rai, ha riportato che sono in corso accertamenti per verificare quanto potesse essere pericoloso.

La strada dove è stato ritrovato il borsello, si trova fuori dalla zona denominata rossa, controllata dalle forze dell’ordine, ma ora è stata messa in sicurezza ed è inaccessibile.

Secondo quanto emerso in queste ultime ore, le caratteristiche di questo strano pacco bomba porterebbero a pensare che sia stata opera di qualche gruppo anarchico.

Al momento, sono in corso gli accertamenti sul borsello, per capire di cosa si tratta, di quanto potesse essere esplosivo.

Se la posta al momento ipotizzata si rivelasse certa, si tratterebbe probabilmente di qualche vendetta o rivendicazione.

Sanremo 2023, continua la gara

Nonostante questi piccoli colpi di scena nella città dei fiori, continua la gara al Festival di Sanremo 2023, questa sera con la quarta serata della kermesse.

Sul palco del teatro Ariston stasera, infatti, i 28 cantanti duetteranno con altrettanti artisti che li seguiranno nell’esibizione di cover molto famose.

Inoltre, ospiti Peppino Di Capri e i ragazzi di Mare Fuori, la serie Rai più in voga tra i giovani italiani.

Dopo i duetti, ci sarà anche il vincitore di questa serata, che verrà acclamato come il migliore della serata delle cover.