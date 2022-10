Sanremo 2023, i primi nomi: da Tiziano Ferro a Marco Mengoni

By

Le prime indiscrezioni sui partecipanti al Festival di Sanremo 2023. Già tanti i big nel “toto-nomi” della prossima edizione.

Sanremo 2023: inizia il countdown della 73esima edizione

Appena cinque giorni fa Chiara Ferragni, uno dei grandi nomi proposti da Amadeus durante l’estate, si era mostrata in una “scappatella” all’Ariston. E il countdown per Sanremo 2023 è già iniziato. La regina dei social è pronta al debutto alla kermesse più importante del nostro Paese, e la curiosità per vederla all’opera sale.

Così come quella per i nomi in gara. Se il direttore artistico, ormai al timone del Festival da 3 anni, si è già avviato alla quarta edizione di fila di Sanremo con grandi annunci al Tg1 tra co-conduttori e ospiti, adesso anche i nomi cantanti iniziano a trapelare.

Perché è ovviamente la musica il tema centrale del Festival, musica Italiana, leggermente risorta grazie a delle ottime – e anche molto seguite – edizioni sotto la direzione di Amedeus. Insieme a lui ci sarà per tutte le sere Gianni Morandi, come annunciato lo scorso luglio. Tra gli ospiti si vocifera di Laura Pausini, e un sempre sperato ma difficilissimo (quasi impossibile) grandissimo ritorno della Tigre di Cremona.

E’ oggi inoltre, lunedì 17 ottobre, il termine ultimo per le candidature alla 73esima edizione, e la lista dei 22 big in gara è ormai in dirittura d’arrivo.

Sanremo 2023, le stelle in gara

Una rosa di livello, quella messa sù da Amadeus, che prende forma all’insegna di grandi nomi. Secondo quanto rivelato dalla redazione di Radio Deejay, pare infatti che tra gli artisti più papabili ci siano Elisa, oltre a Tiziano Ferro ospite fisso nel 2020, e Marco Mengoni.

E ancora grandi nomi del calibro di Biagio Antonacci, Eros Ramazzotti e Giorgia, con Manuel Agnelli insieme ai super big. Esordi possibili invece per Alessandra Amoroso, una delle cantanti più amate in Italia ma che non ha mai solcato il palco dell’Ariston. Insieme a lei Ghali, rapper emergente, ma anche due ex icone del pop nostrano.

Stiamo Parlando di Paola e Chiara, che a inizio degli anni 2000 erano le vere star della musica leggera del nostro Paese.

Tra i possibili partecipanti spuntano i nomi anche del rapper Clementino e di Annalisa, che vive sicuramente un periodo di grande successo. E ancora Levante, Paola Turci e Madame. Tra i giovani probabile spazio per Ariete, Luigi Strangis, LDA e Mara Saetti.