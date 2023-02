Sanremo 2023, i look della seconda serata del festival

Altro giro altra corsa. Nella seconda serata del festival di Sanremo si sono esibiti il secondo girone degli artisti in gara, gli ultimi 14 dei 28. Co-conduttrice di mercoledì 8 febbraio la giornalista Francesca Fagnani, scendendo le scale dell’Ariston con un abito lungo firmato Armani.

Una serata all’insegna della sobrietà e dell’eleganza, della vera musica italiana con il trio Albano, Morandi e Ranieri e dei primi ospiti internazionali, i Black eyed peas che sono ritornati sul teatro dell’Ariston dopo 19 anni.

I look eleganti della seconda serata di Sanremo

Dopo il buona la prima, anche la seconda serata del festival di Sanremo è andata. In attesa della conferenza stampa mattutina con il direttore artistico, Amadeus e conoscere come sono andati gli ascolti, possiamo focalizzare l’attenzione sugli outfit che hanno calcato ieri sera il teatro dell’Ariston.

Note di merito per Gianni Morandi e Amadeus che come sempre si sono contraddistinti per la loro eleganza senza strafare; degna di nota è stata anche la loro compagna di avventura, Francesca Fagnani, la quale è riuscita a non essere da meno rispetto gli outfit manifesto della Ferragni. La giornalista “belva” seppur non ha espresso forti messaggi come la prima co-conduttrice è riuscita a portare al teatro dell’Ariston eleganza e sobrietà vestendo capi firmati Giorgio Armani.

Da Francesco Arca a Drusilla Foer insieme all’attivista iraniana Pega Moshir hanno portato nella serata di ieri con molta semplicità una eleganza delicata e tenue, così come il grande Massimo Ranieri e Albano, che (flessioni a parte) si è esibito con il suo classico fazzoletto al collo.

Gli outfit meno sobri

Dalle note di merito passiamo a quelle negative. Come nella prima serata, anche ieri sera ci sono stati, tra i cantanti in gara chi ha deciso di presentarsi con un look meno sofisticato e più audace. In questa categoria rientra la tanto attesa Giorgia, con un look decisamente diverso dai tempi di “come saprei”: ritornata a Sanremo dopo 22 anni, ha fatto il suo debutto con la sua canzone in gara con un abitino Dior dai toni del blu, con stivali dal tacco basso, della serie tutto fumo e niente arrosto.

Grande ritorno anche per gli Articolo 31, insieme sul palco dell’Ariston dopo la loro separazione avvenuta anni fa con un look total white, forse fin troppo bianco tanto da sembrare degli chef da cucina piuttosto che due cantanti in una delle più amate kermesse della canzone italiana.

Anche le sorelline Paola e Chiara sono ritornate a Sanremo: riesumate dai tempi di “amici come prima” hanno debuttato nella serata di ieri con un abito Dolce e Gabbana glitterato alla cugini di campagna.

Madame è ritornata all’Ariston, senza questa volta dimenticarsi le scarpe; Kekko dei Modà ha deciso di presentarsi solamente in camicia e un gilet a rombi pailettati e Rosa Chemical è stato l’unico a essere il più trasgressivo nella serata di ieri con un outfit rigorosamente total black, occhiali da sole e unghie laccate e affilate.