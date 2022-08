Sanna Marin si difende dopo le polemiche sui party: “Sono umana”

La presidente socialdemocratica della Finlandia Sanna Marin, compare dopo una riunione del suo partito e chiede che sia giudicata per il suo lavoro a capo del governo e non per la sua vita privata.

Sul punto di piangere, Sanna Marin, il primo ministro finlandese, si è difesa questo mercoledì dopo una settimana di critiche per la diffusione di diversi video e fotografie delle feste private del presidente. “Sono un essere umano.

Sanna Marin si difende dalle accuse di essere un premier ‘poco serio’

A volte desidero anche gioia, luce e piacere in mezzo a queste nuvole scure”, ha detto la presidente con voce tremante, a un evento organizzato dalla sua formazione, il Partito socialdemocratico (SDP), nella città di Lahti, a il sud del paese nordico. Marin ha chiesto di essere giudicata per il suo lavoro a capo del governo e non per quello che fa nella sua vita privata.

Martedì Sanna Marin si è scusato dopo la pubblicazione di una fotografia nella residenza ufficiale del presidente del Consiglio in cui due noti influencer del Paese appaiono baciarsi in topless, con un poster che copre il loro petto con la scritta “Finlandia”. L’immagine ha rinnovato una polemica che sembrava appianata lunedì, dopo che la presidente aveva reso pubblico il risultato di un test antidroga a cui era stata sottoposta tre giorni prima dopo il dibattito pubblico che aveva generato la diffusione di alcuni video in cui la si vedeva ballare e cantare selvaggiamente insieme ad alcuni personaggi noti della società finlandese.

“Non ho perso un solo giorno di lavoro e non ho lasciato niente da fare in sospeso”, ha detto mercoledì il primo ministro. “Voglio credere che le persone apprezzeranno ciò che noi politici facciamo al lavoro piuttosto che ciò che facciamo nel nostro tempo libero. Non vedo alcun problema nel divertirci in compagnia dei nostri amici”, ha proseguito Marin, prima di riconoscere che l’ultima settimana è stata “piuttosto complicata”.

Diverse figure dell’opposizione hanno chiesto a Marin di sottoporsi a un test antidroga dopo aver assicurato che in uno dei video si poteva sentire uno dei partecipanti alla festa fare un commento relativo all’uso di cocaina. Diverse fonti di polizia ed esperti di criminologia hanno spiegato in questi giorni che nel materiale audiovisivo non c’era una chiara indicazione dell’uso di stupefacenti alla festa privata.

L’uso e il possesso di droga per uso personale sono reati in Finlandia, punibili con una multa o, in casi eccezionali, con la reclusione fino a sei mesi. La polizia di Helsinki ha confermato di aver ricevuto tre denunce relative ai video, ma che non apriranno alcuna indagine perché non rilevano alcun indizio di criminalità da parte del premier o di chi la circonda. Marin, 36 anni, è diventato il capo di governo più giovane del mondo nel 2019. Da allora, ha proiettato l’immagine di un presidente spensierato.

“Voglio mostrare che ci sono persone normali con una vita normale in questi lavori”, ha detto di recente. Poco prima dell’uscita dei controversi video quest’estate, la presidente ha fatto furore su internet con la pubblicazione di alcune immagini in cui è stata vista partecipare a un festival musicale vestita con un giubbotto di pelle, jeans corti e stivaletti esteticamente blu navy.

A dicembre, il socialdemocratico al potere si è scusato dopo che vari media locali avevano pubblicato che era uscita a festeggiare il fine settimana precedente, poche ore dopo che il suo ministro degli esteri, l’ambientalista Pekka Haavisto, era risultato positivo al covid-19. Marin ha spiegato che mentre si trovava in una discoteca ha ricevuto due sms in cui gli consigliavano di isolarsi per aver avuto contatti stretti con una persona contagiata, ma non li ha visti fino al giorno successivo perché aveva lasciato a casa il suo cellulare professionale.