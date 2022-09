Sangue sui tessuti, altro che candeggina: la soluzione perfetta la trovi in cucina

Le macchie di sangue sui tessuti possono essere di diverse tipologie, ma solo un ingrediente che si trova in cucina è in grado di risolvere il problema eliminadole completamente.

Le macchie ematiche possono intaccare i vestiti e rovinarli completamente. Agire tempestivamente è importante, soprattutto se si tratta di capi di abbigliamento molto chiari.

Anche le macchie secche possono essere trattate in modi diversi, dicendo addio per sempre alla candeggina che lascia spazio ad un ingrediente naturale che si trova in cucina.

Macchie ematiche, come trattarle?

Come anticipato, la macchia di sangue deve essere trattata tempestivamente. La sua consistenza è molto forte, tale da intaccare i vestiti e diventare indelebile quando si secca. Per questo motivo è importante non rimandare e trattare immediatamente la macchia ancora prima di lavare gli indumenti.

Insieme alla tempestività, meglio usare l’acqua fredda che scompone il sangue sciogliendolo. L’acqua calda, al contrario, fissa la macchia per un periodo illimitato. Prima di qualsiasi azione, controllare l’etichetta del tessuto e le istruzioni per il lavaggio per non rovinarlo ulteriormente. Il consiglio è quello di provare a trattare una piccola zona per poi procedere su tutto il capo o manufatto.

I capi devono poi essere asciugati all’ombra e dopo lavati per eliminare ogni tipo di alone che potrebbe formarsi. Da evitare in ogni caso l’uso dell’asciugatrice o comunque altre fonti di calore, come il ferro da stiro.

Macchie di sangue sui tessuti fresche

Nel momento in cui il tessuto si macchia di sangue, bisogna metterlo immediatamente sotto l’acqua fredda rivolgendo la patacca verso il basso. L’acqua dovrà scorrere lungo la trama per rimuovere il fluido. Subito dopo si potrà passare del Sapone di Marsiglia per lasciarlo agire una decina di minuti, continuando con il lavaggio normale.

Se accade fuori casa, usare dell’acqua gassata per poi strofinare il tessuto delicatamente. La saliva si usa solo per macchie piccole, sfregando e lasciando agire gli enzimi per 10 minuti prima di risciacquare in acqua fredda.

Le nonne dicevano di usare un cubetto di ghiaccio, da passare sulla zona interessata sino a quando ogni traccia sarà stata eliminata.

In ogni caso, il segreto è agire entro 15 minuti dalla formazione così che il tessuto non resti macchiato. Se possibile, si può anche creare una piccola crema con acqua e sale per poi sfregarla sulla zona macchiata sfruttando le proprietà abrasive. Risciacquare sempre e solo con acqua fredda.

Il tessuto in satin è da trattare con acqua e sale, aspettando che sia asciutto completamente prima di proseguire con il lavaggio. Ci sono altri rimedi contro le macchie ematiche, come l’acqua ossigenata da usare solo se sono ancora fresche e non secche (per non danneggiare tessuti e colori).

Come fare? Imbevere un dischetto di cotone con 1 parte di acqua ossigenata e 1 di acqua fredda, tamponando delicatamente sulla zona interessata. La schiuma attaccherà la macchia per farla sparire.

Macchia di sangue sui tessuti: il rimedio naturale che trovi in cucina

Per i tessuti resistenti, ci sono poche probabilità di riuscita e devono essere trattate con prodotti appositi o portati direttamente in una lavanderia. Se non si vuole ricorrere a questi sistemi, c’è un rimedio naturale che si trova direttamente in cucina.

Per dissolvere completamente la macchia secca di sangue, basterà immergere il tessuto in una bacinella piena di acqua tiepida e succo di limone fresco. È un vero e proprio alleato per sbiancare, proteggere le trame del tessuto ed eliminare eventuali odori.