Sampdoria-Roma, le probabili formazioni di Stankovic e Mourinho

Oggi alle 18:30 a Marassi va in scena uno dei due posticipi di questo lunedì di Serie A, la Sampdoria di Stankovic ospiterà la Roma di Jose Mourinho in un match fondamentale con le due squadre obbligate a vincere per rilanciarsi



Punti fondamentali quelli in palio oggi sul prato di Marassi, i padroni di casa attualmente occupano l’ultimo posto in classifica con appena 3 punti conquistati in 9 giornate e sono l’unica squadra, insieme alla Cremonese, a non aver ancora mai vinto in questa stagione.

L’esonero di Marco Giampaolo ha sicuramente scosso l’ambiente blucerchiato, oggi l’ex centrocampista di Inter e Lazio cerca la sua prima vittoria da allenatore in Serie A dopo il pareggio ottenuto all’esordio contro il Bologna.

Situazione di classifica, ovviamente, diversa per i giallorossi che devono riprendersi dopo il deludente pareggio in Europa League sul campo del Betis Siviglia.

La Roma è attualmente sesta a quota 19 punti con Juventus ed Inter che però si sono portati rispettivamente a – 3 e -1 dai capitolini.

Una vittoria permetterebbe a Mourinho di superare in classifica Lazio e Udinese che ieri hanno pareggiato nello scontro diretto andato in scena all’Olimpico.

Sampdoria con Caputo unica punta, ancora titolare Gabbiadini

Per l‘esordio casalingo sulla panchina blucerchiata Dejan Stankovic sceglie un 4-2-3-1 a trazione offensiva mettendo tanta qualità sulla trequarti alle spalle dell’unica punta Francesco Caputo.

Audero tra i pali con Bereszynski, Ferrari, Colley e Augello a comporre la linea difensiva, a Rincon e Vieira il compito di dare intensità al centrocampo con Djuricic, Sabiri e Gabbiadini che proveranno a sostenere bomber Caputo.

Già sotto la gestione Giampaolo i blucerchiati hanno dimostrato di saper mettere in difficoltò chiunque nel proprio stadio, prima del pareggio di Bologna infatti la Sampdoria aveva fermato sia Juventus che Lazio a Marassi.

Stankovic prova a dare qualità alla propria manovra inserendo tutti i giocatori tecnici a sua disposizione, scelta che potrebbe indebolire però il centrocampo, zona in cui la Roma proverà a costruire la propria partita.

Mourinho lancia Belotti dal primo minuto, Zaniolo e Pellegrini trequartisti

Senza Dybala e con Abraham ancora non al meglio Jose Mourinho lancia Andrea Belotti dal primo minuto con Zaniolo e Pellegrini alle sue spalle.

Roma in campo con il 3-4-2-1; Rui Patricio tra i pali difeso dal solito tridente difensivo formato da Smalling, Mancini ed Ibanez.

Spinazzola e Zalewski agiranno sulle corsie laterali con Cristante e Matic in cabina di regia.

A poche ore dal fischio iniziale Belotti sembra in vantaggio su Abraham che però proverà a convincere Mou per scendere in campo dal primo minuto.

Sampdoria-Roma, statistiche

La Sampdoria non batte la Roma nel girone di andata dalla stagione 2015/2016 quando a decidere la sfida fu un autogol di Manolas.

Sono cinque le vittorie dei giallorossi negli ultimi 8 scontri diretti con i blucerchiati, 2 i pareggi ed una la vittoria dei padroni di casa.

La Roma ha vinto l’ultima trasferta a Genova contro la Sampdoria grazie al gol dell’attuale centrocampista dell’Inter Mkhitaryan.

La Sampdoria in questa stagione ha chiuso soltanto una volta il primo tempo senza subire gol, alla seconda giornata nello 0-0 contro la Juventus.