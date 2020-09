Sam Smith, in arrivo il terzo album "Love Goes"

Per i fan del cantautore britannico Samuel Frederick Smith, conosciuto semplicemente come Sam Smith, è stata una giornata carica di novità.

Stamani il cantante di “Writing’s On The Wall” , nonché il brano vincitore dell’Oscar alla migliore canzone nel 2016, ha rilasciato un nuovo singolo. Il brano si intitola “Diamonds” ed è stato accompagnato da un music video diretto da Luke Monaghan, ossia il regista delle sue celebri canzoni “Too Good At Goodbyes” e “How Do You Sleep”. Eppure, le sorprese del cantante londinese non finiscono qui. Il release di “Diamonds”, non è altro che l’anticipazione al suo nuovo album “Love Goes”, in uscita il 30 di ottobre.

Il nuovo disco sarà ricco di collaborazioni

Dopo gli album “In the Lonely Hour” e “The Thrill of It All”, “Love Goes” di Sam Smith sarà il terzo disco consecutivo etichettato Capitol Records della Universal Music Group. Per la creazione della copertina, il cantante ha lavorato con il fotografo di moda e registra britannico di fama mondiale Alasdair McLellan. La raccolta di canzoni è frutto di un lavoro di due anni e ognuna di esse è caratterizzata da una storia diversa da raccontare. Grazie all’aiuto dei produttori discografici Steve Mac, Shellback/MXM, Labrinth, gli Stargate e il suo collaboratore storico Jimmy Nape, Sam Smith ha potuto mettersi in gioco con un album dalle tracce originali.

“Sono così grato per tutti quelli che hanno assecondato la mia creatività e mi hanno permesso di essere chiunque volessi essere in quello studio in quel giorno… Ascolta queste canzoni a cuore aperto e considera ogni canzone come un fiore diverso del giardino, sono sicuro che ti faranno divertire, io ho cercato di non prendermi troppo sul serio quando ho scritto alcune di questi brani. Spero che ti facciano sorridere, perché mi hanno fatto e mi fanno ancora sorridere“, ha spiegato il cantante ai propri fans.

“Love Goes” comprenderà 11 brani, incluso il nuovo rilasciato “Diamonds“, e sei tracce bonus con diversi artisti, tra cui il dj Calvin Harris e la star Demi Lovato.

