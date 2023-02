Elly Schlein è stata eletta come la nuova segretaria del Partito Democratico e a poche ore dalla sua elezione non mancano gli auguri da parte dei suoi colleghi. Anche Matteo Salvini ha detto la sua, rispondendo alle parole della politica.

Elly Schlein ha trionfato alle primarie del PD, tenutesi ieri domenica 26 febbraio. La giovane politica è la prima donna della storia italiana a capo del principale partito di sinistra, un traguardo molto importante.

Dall’opposizione arrivano i primi commenti, in primis quello di Matteo Salvini, leader della Lega, che non ha apprezzato molto le parole post elezione della segretaria.

Salvini contro Schlein: “Se iniziamo così si parte male”

Nelle ultime ore, tramite i suoi canali social, Matteo Salvini ha augurato buon lavoro a Elly Schlein dopo la sua elezione, con queste parole:

Inoltre, Matteo Salvini si trovava oggi a Venezia, in occasione della cabina di regia di Milano-Cortina 2026 e, durante l’evento, ha risposto alle parole che la nuova segretaria del PD ha pronunciato dopo la sua elezione.

Durante il suo primo discorso, Elly Schlein ha affermato: “Saremo un problema per Giorgia Meloni, saremo opposizione nel Parlamento e nel Paese”.

Parole che, a quanto pare, non sono state molto gradite al vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini che, infatti, ha detto:

“Esordire dicendo che il Pd sarà un problema per il Governo, visti i problemi che hanno gli italiani, non mi sembra il massimo. Spero fosse la tensione o il momento, o l’ora tarda, perché gli italiani pagano i politici per risolvere i problemi e non per crearli. Spero che riveda le sue posizioni, perché abbiamo bisogno di una opposizione determinata, ma non aggressiva o ideologica. Se i presupposti sono questi, secondo me si parte male”

Insieme ai commenti di Salvini, è arrivato anche l’augurio del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che fa le congratulazioni alla sua prima avversaria dicendo:

“Congratulazioni a Elly Schlein e complimenti al Pd per la mobilitazione dei suoi elettori nel congresso. Spero che l’elezione di una giovane donna alla guida di via del Nazareno possa aiutare la sinistra a guardare avanti e non indietro”

Elly Schlein e Giorgia Meloni: due completi opposti

Sicuramente, l’elezione di Elly Schlein a segretaria del PD è un traguardo enorme per il Nazareno, una speranza per il cambiamento della sinistra che, negli ultimi anni, aveva perso la bussola.

La giovane politica di sinistra, con un passato già ben consolidato nel mondo politico internazionale, si dice possa essere la giusta opposizione alla destra attuale, ovvero al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Cosmopolita, di sinistra, europeista, Elly Schlein ha delle idee completamente opposte a quelle di Giorgia Meloni. Quest’ultima è cristiana, nazionalista, con delle idee ben precise sul chiudere i porti ai migranti, proibizionista per quando riguarda le droghe leggere.

La nuova segretaria del PD, invece, ha delle idee ben diverse du questi temi e su tanti altri, ecco perché probabilmente i cittadini italiani che hanno sostenuto il PD per tutti questi anni l’hanno votata: per credere a un cambiamento, a un’opposizione politica di sinistra diversa da quella vista ultimamente.

Riuscirà Elly Schlein a portare avanti a testa alta il Nazareno perseguendo i suoi obiettivi? Il tempo parlerà e decreterà il suo futuro (si spera) successo.