Limite di velocità in autostrada? In alcuni tratti potrà essere superato il limite dei 130 km/h e, ad annunciarlo è il Ministro dei Trasporti, Salvini. Ma ci sono già le prime opposizioni.

Ad opporsi per primo è stato il Codacons he afferma il suo NO secco all’innalzamento dei limiti. Cerchiamo di capire meglio.

Autostrade: la velocità aumenta?

Sarà possibile innalzare il limite di velocità in alcuni tratti autostradali? Forse sì, e in quelli che possono essere i tratti dove l’indice di incidentalità è pari (o potrebbe essere) pari allo zero. A portare avanti questa ipotesi, che è ancora in studio, è lo stesso ministro dei Trasporti, Matteo Salvini.

Attualmente, sull’autostrada, il limite massimo fissato è di 130 km/h e, in alcuni tratti dove sarebbe consentito per certe determinate caratteristiche, potrebbe essere innalzato. “Stiamo studiando con le società che gestiscono le autostrade, laddove c’è un tasso di incidentalità pari allo zero e ci sono tre o quattro o cinque corsie, come sulla Milano-Laghi, in alcuni orari poter alzare anche il limite di velocità dagli attuali 130” – ha affermato Salvini.

Non solo un innalzamento del limite di velocità, ma anche delle norme specifiche che tutelino i ciclisti e, soprattutto, nuove norme per coloro che girano in monopattino nelle nostre città: “Ci saranno norme a tutela dei ciclisti per evitare i sorpassi senza un metro e mezzo di spazio e norme per i monopattini, che trent’anni fa non c’erano, che prevedono casco, targa e assicurazione per la sicurezza loro e degli altri. Conto che non faccia miracoli, ma salvi vite” – ha dichiarato il ministro.

Un limite che potrebbe andare oltre i 130 km/h

C’è da specificare che attualmente, è già in vigore una norma che prevede la possibilità in autostrada di raggiungere i 150 km/h solo, però, in particolari condizioni autostradali. Ma, al momento, su nessun tratto autostradale d’Italia è applicato questa norma.

Dall’altro lato, però, ci sono già i primi NO all’ipotesi di innalzamento proposta da Salvini. E ad opporsi è il Codacons: “Il Codacons si schiera contro qualsiasi modifica al Codice della strada volta ad innalzare i limiti di velocità in autostrada” – spiega l’associazione dei consumatori. Però, d’altro canto, si mostra essere d’accordo invece, sul sostenere il ritiro a vita della patente a chi è recidivo o a chi guida sotto effetto di alcool e droga.

Gli altri Paesi europei come si comportano in merito? La maggior parte dei paesi ha come norma, il limite di 130 km/h. Solo in Belgio, Spagna e Portogallo, il limite invece scende a 120 km/h. La Germania, invece, consiglia il limite massimo di 130 km/h.