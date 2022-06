Salernitana, divorzio tra Iervolino e Sabatini

By

Un’avventura iniziata con tante aspettative e finita con una storica salvezza raggiunta, Walter Sabatini e la Salernitana si separano dopo soli pochi mesi.

Sabatini e la Salernitana si dicono addio

Etichettato da molti come il principale artefice del capolavoro della Salernitana, Walter Sabatini lascia la società campana in modo inaspettato a causa di alcune divergenze tecniche incolmabili tra lui ed il presidente Iervolino.

Il suo fiuto per gli affari e la sua proverbiale simpatia avevano portato speranze e certezze al pubblico granata che aveva riposto in lui tante speranze poi realizzate e celebrate nella indimenticabile festa dell’Archi per la salvezza conquistata.

Walter Sabatini: “Con la Salernitana salvezza da cuori selvaggi” [di Emanuela Audisio] https://t.co/pJu8YtHqSH — Repubblica (@repubblica) May 27, 2022

Il comunicato ufficiale della Salernitana parla di divergenze tecniche troppo grandi ed impossibili da sanare tra la proprietà e l’esperto direttore sportivo che lascia dunque Salerno dopo appena 6 mesi.

In appena due settimane di mercato Sabatini ha avuto il merito di acquistare ben 10 giocatori, scommettendo sulla voglia di grandi campioni come Fazio e Perotti e sul talento di alcuni giovani sconosciuti fino a quel momento come Ederson e Bohinen.

Brutto colpo dunque per i tifosi della Salernitana che temono ora di perdere anche l’altro eroe salvezza Davide Nicola, da qualche settimana accostato ad altri club.

Non sapremo mai le reali ragioni del divorzio, Sabatini e Iervolino avevano già trovato un accordo sul rinnovo ed erano pronti ad affrontare una nuova sfida insieme, visioni diverse e caratteri forti si sono scontrati provocando una ferita evidentemente insanabile nel cuore della società granata.

🇱🇻 L’U.S. Salernitana 1919 e il D.S. Walter Sabatini rendono noto di non proseguire il rapporto di lavoro per la stagione calcistica 2022-2023.

Ringraziandolo per il lavoro svolto e l’impegno profuso la Società augura al Direttore Sabatini le migliori fortune professionali. — US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) June 2, 2022

Un futuro tutto da scrivere

Inizierà con tante incertezze dunque la stagione della nuova Salernitana che nelle prossime settimane dovrà comunicare il nome del nuovo direttore sportivo.

Non sarà facile calarsi fin da subito nella realtà campana che ha assoluto bisogno di qualche innesto in vista di un campionato che si preannuncia ancor più difficile e competitivo del precedente.

La Serie A, a causa della sosta per il mondiale in Qatar, inizierà prestissimo e sarà necessario farsi trovare subito pronti a raccogliere punti che potranno essere decisivi sul finale di stagione.