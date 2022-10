Sale nelle scarpe, mai provato? Guarda cosa succede 2 minuti dopo averlo fatto

Avete mai provato a mettere il sale nelle scarpe? Se non lo avete fatto, correte ai ripari perché dopo due minuti accade questo.

Le scarpe sono irrinunciabili, non solo come accessorio moda ma soprattutto per il supporto delle camminate e dello stare in piedi per tutto il giorno. I modelli oggi sono tantissimi, dal tacco basso sino a quello più alto con tessuti di vario genere per rispondere alle mille esigenze dei consumatori. Ovviamente, bisogna fare molta attenzione a preservarle da umidità – odore e anche muffa. Tra i tantissimi rimedi naturali, il sale nelle scarpe è sicuramente il migliore da applicare tutti i giorni. Scopriamo insieme il motivo?

Scarpe e piedi, come scegliere quelle giuste?

Nessuno sta in casa o esce per la strada scalzo, per questo motivo scegliere le scarpe è veramente importante. Nella maggior parte dei casi, si tende a comprare una calzatura seguendo prettamente il proprio stile e gusto estetico. Da una parte potrebbe essere corretto soddisfare il proprio desiderio, ma dall’altra bisogna pensare ai piedi e al loro benessere.

Una scarpa non deve mai essere scomoda, con tessuti non traspiranti e con un tacco che non superi determinati centimetri. La scelta è inoltre condizionata dal motivo per la quale si desidera indossare una calzatura in particolare, sempre adeguata al piede.

Piedi che puzzano? Colpa delle scarpe

Prima di capire il motivo per la quale il sale nelle scarpe è un ottimo rimedio, apriamo un attimo una parentesi sui piedi che emanano un cattivo odore.

In pochi lo sanno, ma questo imbarazzante problema è da imputare alle tipologia di scarpe che si stanno indossando in quella giornata. Tutti i batteri che sono sulla pelle dei piedi, non trovano aria per respirare e aumentano il cattivo odore.

I vari batteri che sono presenti sulla pelle si ribellano nel momento in cui non trovano spazio, aria e non possono vivere in maniera normale. Si attua quindi un processo che fa emettere cattivi odori al piede e anche alla scarpa (che si impregna).

Sale nelle scarpe: ecco perchè bisogna farlo sempre

Il sale è un ingrediente antichissimo, tanto che già nel Paleolitico tendevano ad usarlo per la conservazione degli alimenti. Dopo essere passato tra le mani di Egizi, Maya e Romani si è scoperto che il suo uso potesse essere universale: non solo in cucina, ma anche per il benessere o direttamente in casa per le pulizie domestiche.

Se messo all’interno delle scarpe, il sale diventa un rimedio naturale incredibile che svolge un’azione che in pochissimi conoscono. È uno strumento semplice da adottare ogni sera, soprattutto dopo molte ore che si indossano le stesse scarpe.

Per svolgere un compito molto utile e divertente, il sale viene usato per eliminare tutti gli odori che si impregnano nella calzatura. Grazie al sale tutte le calzature avranno di nuovo un ottimo odore, senza bisogno di lavarle o metterle nella lavatrice.

Come fare? Prendere un cucchiaio colmo di sale grosso e versarlo dentro le scarpe. Agisce in pochi minuti, ma per un risultato ottimo lasciare agire per tutta la notte. Al mattino, svuotare le scarpe dal sale e il gioco è fatto.