Sale e carta argentata, la combinazione che non ti aspettavi: farlo è utilissimo

Impossibile non avere in casa del sale e della carta argentata, anche se nessuno sa che cosa possono fare insieme questi due prodotti. Pronti a scoprirlo?

Da una parte il sale e dall’altra la carta argentata. Sono due prodotti di uso comune che si trovano direttamente in casa e in pochi conoscono i loro mille utilizzi. Quando lavorano insieme sono ancora più potenti e chiunque resta sicuramente a bocca aperta. Scommettiamo?

Gli usi dell’alluminio e del sale grosso

In casa ci sono così tanti ingredienti che spesso se ne sottovaluta l’importanza. Alcuni di questi, infatti, possono essere utili per mille usi diversi che possono essere per la pulizia della casa o la conservazione generale dei prodotti.

Ricordiamo che ogni tipo di rimedio naturale permette di risparmiare e non usare prodotti chimici, dal potere corrosivo e inquinante. Sale e alluminio non mancano mai in casa: il primo come insaporitore degli alimenti, l’altro studiato appositamente per la loro conservazione.

Il sale è un ottimo prodotto anche per preparare un ottimo scrub corpo, sino alla possibilità di trattenere l’umidità nelle stanze e contrastare il formarsi della muffa. L’alluminio è uno spaventapasseri naturale, ma anche ottimo per sgrassare le superfici senza che queste si rovinino.

Questi due ingredienti, insieme, possono diventare potenti e assicurare una pulizia impensabile per qualcosa di molto prezioso.

Sale e carta argentata insieme: a cosa servono?

Il sale grosso e l’alluminio possono essere usati insieme per la pulizia dell’argento. Questa è una lega che tende ad ossidarsi perdendo la patina luminosa, presente quando si acquista l’oggetto prezioso.

Quante volte si mettono i gioielli in argento dentro un cassetto perchè anneriti e imbruttiti? Non sono vecchi e non sono da buttare, ma l’ossidazione ha corroso completamente la sua patina e la sua rodiatura. Di solito ci si reca da un gioielliere professionista, ma ci si può avvalere anche di prodotti naturali che si hanno in casa.

Ovviamente, ci sono tantissimi prodotti sul mercato che possono ovviare al problema ma questi due ingredienti naturali fanno risparmiare tempo e fatica. Se è la prima volta, non ci devono essere timori di alcun genere perché l’argento tornerà come nuovo in pochi semplici passi.

Gli ingredienti sono:

Fogli di alluminio 2

Sale grosso 2 cucchiai

Bicarbonato di sodio 1 cucchiaio

Acqua calda

Procedere in questo modo:

Prendere una ciotola capiente e ricoprirla con due fogli di alluminio, versando nell’ordine i gioielli – il sale – il bicarbonato e poi l’acqua calda non bollente; Mescolare bene e lasciare che il composto faccia effetto per 40 minuti; Trascorso il periodo basterà sciacquare i gioielli sotto l’acqua fretta e il risultato sarà professionale, come dal gioielliere.

Che cosa succede durante quei 40 minuti? Si attua un procedimento chimico che fa svanire completamente il nero e riporta l’aspetto autentico e luminoso in superficie.