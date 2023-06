Ormai ci siamo: ancora pochi giorni e partiranno i tanto attesi saldi estivi. Le date variano leggermente da regione a regione, ma in linea di massima possiamo dire che la settimana cruciale e così agognata sarà la prima di luglio.

Sconti e offerte proseguiranno quindi fino alla fine di agosto e interesseranno non solo negozi di abbigliamento, ma anche altri settori. Quest’anno, inoltre, l’inizio verrà posticipato di qualche giorno, ma per una ragione ben precisa. Vediamo allora, regione per regione, le date di inizio e fine dei tanto amati saldi estivi.

Manca ormai poco all’inizio dei saldi estivi, periodo che permetterà di poter usufruire di sconti e offerte molto vantaggiose su diversi tipi di prodotti. Gli amanti dello shopping dovranno portare pazienza ancora per pochi giorni, visto che la data d’inizio, tranne piccole variazioni, sarà per tutte le regioni pressoché uguale, e cadrà nei primi sette giorni di luglio.

Quest’anno l’inizio dei saldi parte leggermente più tardi, ma per un motivo ben preciso e soprattutto legale: “La delibera di giunta 14 dicembre 2011, n. IX/2667, stabilisce di fissare come date di inizio per i saldi estivi, il primo sabato del mese di luglio, ma nella seduta del 22 marzo 2023 della conferenza delle regioni e delle province autonome è stato approvato, per l’anno 2023, il posticipo della data di inizio dei saldi estivi al 6 luglio 2023” ha comunicato ad esempio la Regione Lombardia. Ecco le date regione per regione.

Saldi estivi, inizio e fine regione per regione

Iniziamo dall’Abruzzo, dove i saldi partiranno sabato 6 luglio e si concluderanno giovedì 31 agosto. In Basilicata, l’inizio sarà sempre il 6 luglio, ma finirà invece il 2 settembre. Più corti quelli della Calabria, con inizio sempre il 6 luglio e fine mercoledì 30 agosto.

Anche la Campania avrà lo stesso periodo di saldi della precedente regione, quindi inizio il 6 luglio e fine il 30 agosto. L’Emilia Romagna, che mai come ora ha bisogno di recuperare economicamente, farà partire il periodo il 6 luglio, concludendolo il 31 agosto. Il Friuli Venezia Giulia, invece, farà durare i saldi più di due mesi: dal 6 luglio al 30 settembre.

Decisamente meno fortunati gli abitanti del Lazio: per loro via alle offerte dal 6 luglio, ma poco tempo a disposizione, visto che termineranno il 16 agosto. Anche per la Liguria le date saranno le stesse, quindi tempo solo 40 giorni per fare ottimi affari. La Lombardia sceglie invece le date classiche, con inizio il 6 luglio e fine il 30 agosto.

Nelle Marche si partirà con gli sconti il 6 luglio e si proseguirà fino al 31 agosto, e lo stesso dicasi per il Molise. Anche il Piemonte seguirà il loro esempio, dando modo agli abitanti di godere degli sconti fino all’ultimo giorno di agosto. La Puglia, invece, si discosta dalla maggior parte delle regioni, e stabilisce un inizio il 6 luglio, ma una fine fissata al 15 di settembre.

In Sardegna, meglio fissarsi queste date: 6 luglio e 30 agosto, data ultima per portare a casa abiti o altri beni a un prezzo stracciato. La Sicilia fa partire i saldi il 6 luglio ma li tiene in piedi fino al 15 settembre, mentre la Toscana opta per un periodo nella media, ovvero dal 6 luglio fino al 31 agosto.

Stesso periodo per l’Umbria, mentre in Valle d’Aosta preferiscono allungare di un mese, stabilendo l’inizio sempre al 6 del prossimo mese, ma la fine per il 30 settembre. In Veneto, inizio uguale come per tutte le altre regioni, ma fine il 30 agosto.

Discorso a parte per la Provincia autonoma di Bolzano: nei comuni turistici i saldi partiranno il 18 agosto e finiranno l’11 settembre, mentre nel resto dei comuni cominceranno il 14 luglio per terminare meno di un mese dopo, l’11 agosto.