Saldi estivi 2022: il calendario completo per ogni regione

I saldi dell’estate 2022 inizieranno il 2 luglio. Gli attesissimi sconti annuali sono ormai alle porte e toccheranno tutte le regioni d’Italia in date differenti. Se per la date di inizio c’è un punto di riferimento, ovvero il primo weekend di luglio, per la fine invece, la data sarà abbastanza diversificata nelle varie zone.

Prima di continuare a leggere, è bene fare una premessa a tutti gli acquirenti: per tutti i venditori è obbligatorio esporre non solo il prezzo originale dell’articolo, ma anche il prezzo scontato e la percentuale di sconto di ogni prodotto presente nel punto vendita. Al contrario non è obbligatorio concedere il cambio dopo l’acquisto dell’articolo.

Vediamo insieme le date che interessano le singole regioni d’Italia.

I dati sugli scorsi anni

Analizzando i dati degli scorsi saldi invernali nel nostro Paese, si evince come circa il 40% della popolazione abbia usufruito di questi ribassi per acquistare, spendendo una cifra media che si aggira intorno ai 150 euro a testa.

Questi numeri evidenziano certamente una ripresa del settore economico, dopo un tragico crollo e fanno sperare anche negli imminenti saldi estivi.

Giulio Felloni, presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio, ha comunicato e spiegato la scelta di mantenere una data al primo sabato di luglio per l’inizio dei tanto amati saldi estivi anche per questo 2022.

Questa scelta è dettata dalla voglia di riequilibrare il mercato Italiano, inevitabilmente segnato dal non troppo lontano periodo del lockdown, che ha devastato il settore.

Inoltre la scelta dovrebbe servire ad evitare possibili confusioni sia ai consumatori che agli stessi operatori del dettaglio moda.

Il calendario regione per regione

La Sicilia è la prima regione d’Italia a partire con gli attesissimi saldi estivi, addirittura con un giorno di anticipo sulla di marcia rispetto alle altre regioni.

Qui infatti i saldi partiranno l’1 luglio e si concluderanno il 15 di settembre.

La regione del Lazio sarà invece la prima a concluderli, infatti il periodo dei saldi nella capitale andrà dal 2 luglio al 13 di agosto.

A seguire ci sono tante altre regioni, come la Calabria, la Campania, la Lombardia, la Sardegna e la Valle D’Aosta, che ricopriranno un periodo che va dal 2 luglio al 30 di agosto.

Ma quali sono tutte le date delle varie regioni? Di seguito tutte le informazioni:

Sicilia: dal 1 luglio al 15 di settembre;

Lazio: dal 2 luglio al 13 di agosto;

Liguria: dal 2 luglio al 16 di agosto;

Calabria, Campania, Lombardia, Sardegna, Valle D’Aosta: dal 2 luglio al 30 di agosto;

Abruzzo, Emilia-Romagna, Marche, Molise, Toscana, Umbria, Veneto: dal 2 luglio al 31 di agosto;

Basilicata: dal 2 luglio al 2 di settembre;

Puglia: dal 2 luglio al 15 di settembre;

Piemonte: dal 2 luglio al 27 di settembre;

Friuli Venezia Giulia: dal 2 luglio al 30 di settembre;

Trento e provincia: in questa regione, i singoli commercianti determinano in totale autonomia e liberamente il periodo composto da 60 giorni per i saldi estivi;

Alto Adige: qui i periodi variano, sono 15 luglio – 12 agosto o 19 agosto – 16 settembre.