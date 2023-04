Sai quanto guadagna al mese un pilota di Ryanair? Le cifre sono inaspettate

By

Questo è quanto può guadagnare ogni mese un pilota di Ryanair in base alle proprie ore di volo, la cifra che non ti aspetteresti.

Quella del pilota di aerei è una delle professioni più rispettate e ambite in tutto il mondo. Essere alla guida di un aeroplano, portando passeggeri da un luogo all’altro, richiede molte abilità e conoscenze tecniche, oltre a un alto livello di responsabilità. Sebbene i piloti siano spesso considerati tra i lavoratori meglio retribuiti, il loro guadagno mensile può variare notevolmente in base alla compagnia aerea per cui si lavora. Quanto guadagna ad esempio un pilota che lavora per Ryanair? Vediamo.

Quanto guadagna ogni mese un pilota di Ryanair

Come abbiamo anticipato, prendiamo come esempio principale Ryanair, una delle compagnie aeree low-cost più famose al mondo. I piloti di Ryanair vengono pagati su base oraria, con una retribuzione iniziale di 20 euro all’ora. Tuttavia, il guadagno può variare notevolmente in base alle ore di volo del singolo pilota.

In media, un pilota Ryanair può guadagnare dai 1.600 euro ai 4.000 euro al mese. Si tratta di una cifra piuttosto bassa se confrontata con altri piloti di compagnie aeree, ma in linea con la politica di bassi costi di Ryanair.

Per contro, Emirates, compagnia aerea di bandiera degli Emirati Arabi Uniti, è invece famosa per i suoi alti salari per i piloti. Un pilota di Emirates, infatti, percepisce uno stipendio base di oltre 10.000 euro al mese, una cifra molto allettante rispetto a quanto offerto da altre compagnie aeree.

Anche un primo ufficiale, il secondo in comando del cockpit, può guadagnare circa 7500 euro al mese nella stessa compagnia.

Che dire della compagnia di bandiera italiana? Ita Airways opera su diverse rotte nazionali e internazionali. Il salario di un pilota di questa compagnia dipende dal suo grado e dal livello di esperienza. In generale, il guadagno medio di un pilota di linea di Ita Airways è di circa 6.000 euro al mese.

Tuttavia, questo importo può variare notevolmente in base alla scala salariale dell’azienda e alle ore di volo effettuate dal pilota. Inoltre, gli straordinari e le indennità possono aumentare notevolmente il salario mensile di un pilota di linea di Ita Airways.

Compagnie diverse, stipendi diversi: perché

Il motivo di queste differenze salariali può essere attribuito alla politica aziendale di ciascuna compagnia aerea. Le compagnie low-cost come Ryanair hanno come obiettivo principale offrire prezzi competitivi ai passeggeri, quindi cercano di mantenere i costi di gestione il più bassi possibile, incluso il salario dei piloti.

D’altra parte, le compagnie aeree di lusso come Emirates si concentrano sulla qualità del servizio e offrono ai propri passeggeri un’esperienza di volo di alto livello, per cui pagano i propri piloti di conseguenza.

Tuttavia, è importante notare che il guadagno dei piloti non dipende solo dal tipo di compagnia aerea per cui si lavora, ma anche dall’esperienza e dal grado di anzianità del pilota. I piloti con un’esperienza più lunga e un alto grado di anzianità possono guadagnare cifre considerevoli, indipendentemente dalla compagnia aerea per cui lavorano.

In generale, quindi, i piloti di linea possono guadagnare un salario medio di 5.000-7.000 euro al mese, a seconda della compagnia aerea e dell’esperienza del pilota. I piloti con esperienza e un alto grado di anzianità possono guadagnare anche oltre 10.000 euro al mese.