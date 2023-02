Sai dove buttare la cenere? Rischierebbe fino a 300€ di multa chi non lo sa

Dove si deve buttare la cenere? Per chi sbaglia, una multa che arriva sino a 300 euro: meglio informarsi su come agire correttamente.

Ci sono diverse scuole di pensiero in merito a dove buttare la cenere, che sia del camino o della sigaretta. In generale, bisogna considerare questo elemento come un rifiuto tale da considerare il corretto bidone dove smaltirla. Nella maggior parte dei casi non si pensa mai alla cenere e dove buttarla, anche se è importante che ci si informi sulle regole di ogni Comune di residenza per evitare una multa sino a 300 euro.

Dove si butta la cenere? Le regole per evitare 300 euro di multa

Ci sono delle regole da seguire per una raccolta differenziata corretta, oltre ad osservare quali sono le condizioni dettate da ogni Comune di Residenza. Dividere i rifiuti è importante per salvaguardare la natura e per permettere un corretto processo di smaltimento.

La cenere non è da meno e deve essere collocata nei bidoni giusti, per evitare anche una multa salata. Nei tempi antichi era considerata come un grandissimo alleato, riciclata per lavare i panni oppure le padelle sino come fertilizzante per le piante e l’orto. Oggi ci sono tipologie differenti di cenere e lo smaltimento è di solito mirato ad eliminarla da casa che sia del camino, del pellet o altro.

Cenere del camino

Nella maggior parte delle case in inverno si crea la cenere del camino e non si sa mai dove gettarla. Salvo modifiche o disposizioni differenti, questo tipo di cenere deve essere gettata nell’umido quando fredda e un sacchetto a parte. In alternativa è possibile usarla come fertilizzante per le piante.

In alcuni Comuni viene considerata come rifiuto che deve essere buttato nell’indifferenziata sempre con un sacchetto a parte. È fondamentale controllare sul sito del proprio comune di residenza, onde evitare di poter prendere una multa che arriva sino a 300 euro.

Come anticipato, per chi ha un orto o delle piante può anche decidere di usarla come fertilizzante naturale oppure per il compost. Le sue proprietà sono ottimali per eliminare l’umido in eccesso, rilasciare nutrienti e Sali minerali.

Cenere del pellet e della carbonella

La multa sino a 300 euro arriva anche per chi sbaglia a buttare la cenere creata dalla combustione del pellet. Esattamente come già detto in precedenza, a seconda dei Comuni in Italia potrebbe essere buttata dentro il cassonetto dell’umido oppure indifferenziato.

Stesso discorso vale per la carbonella che viene prodotta dal barbecue, perché si tratta di una tipologia di legno non trattato e quindi adatto ad essere smaltito nell’umido oppure indifferenziato.

Cenere di sigaretta

Quella della sigaretta è ancora un’altra tipologia di cenere e questa – in ogni caso – deve essere sempre buttata nell’indifferenziata insieme ai mozziconi.

Chi non rispetta le regole di smaltimento della cenere, potrebbe essere multato con una sanzione che arriva sino a 300 euro a seconda della gravità della situazione.