Ecco quello che succede se clicchi il numero 43 sul telefono: qualcosa che vi lascerà senza parole e che ancora non sapete.

Seguite questo straordinario suggerimento, digitando il numero 43 sul vostro smartphone. Resterete sicuramente stupefatti da ciò che accadrà. Un ottimo consiglio per rendere più semplice la vostra vita. Sono tante le persone che non sono a conoscenza di codici segreti, utili da utilizzare come una sorta di scorciatoia. Per cosa? Certamente per rendere più facili determinate funzioni dei vostri cellulari.

L’utilità di vari codici

Come accennato poco fa, qui di seguito si farà riferimento a qualcosa di inaspettato per molti di voi.

Esattamente si farà riferimento a un insieme di caratteri di tipo alfanumerico, che danno la possibilità di poter accedere a un particolare menu. Da quest’ultimo c’è l’opportunità di riuscire ad attivare una categoria di funzionalità di notevole utilità.

Tra questi c’è il codice 43 che in tanti non hanno mai adoperato. Ecco quindi alcuni specifici codici che vi saranno di grande aiuto, in modo tale da poter ottenere un ampio risparmio di tempo.

Tenete presente che il vostro smartphone è colmo di stratagemmi interessanti che solo alcuni individui conoscono.

Infatti il telefono cellulare dispone di diversi codici segreti che risultano essere sconosciuti a molte persone.

Come per esempio il trucco di andare a digitare il codice 43, che corrisponde a una funzione piuttosto utile.

Difatti tutti conosciamo il tradizionale menu e in tanti lo usano abitualmente. Ma lo smartphone contiene pure varie funzionalità nascoste, facilmente accessibili. Si tratta dunque di codici segreti che possono equivalere a dei veri e propri supporti. Ciò perché permettono agli utenti di usufruire pienamente di svariate agevolazioni correlate al proprio dispositivo.

Esattamente sono dei codici USSD veloci che sono stati ideati, in maniera tale da rendere molto più semplice il lavoro dei tecnici dell’assistenza. Questo quando per esempio c’è la necessità di doverli riparare.

Pertanto di alcuni codici non sentirete l’esigenza di usarli, poiché sono prettamente tecnici. Mentre ce ne sono altri che vi saranno di considerevole aiuto.

Inoltre perfino il vostro operatore di telecomunicazioni può consentirvi di accedervi, se volete.

Questi codici danno la possibilità di un accesso alquanto facilitato alle svariate funzionalità del telefono cellulare.

Dunque vi basterà effettuare l’inserimento del codice in questione, come quando si compone normalmente un numero, e subito vi accorgerete che vi fa configurare tutte le varie impostazioni inerenti l’attesa della chiamata.

Le varie combinazioni di codici telefonici

Un aspetto importante da considerare è che, prima di iniziare l’inserimento dei codici, bisogna prendere delle dovute contromisure.

Ciò in quanto determinati codici possono modificare completamente le funzioni del vostro telefono cellulare. In più possono perfino andare a cancellare tutti i vostri dati.

Quindi come misura per cautelarsi, c’è il modo di poter salvare tutti i dati presenti all’interno del vostro smartphone direttamente su un altro telefono cellulare.

In aggiunta, è fondamentale ricordare che non tutti questi codici hanno la giusta compatibilità su tutte le tipologie di telefoni.

Soprattutto per chi è genitore, esiste un espediente molto utile che rende certamente soddisfatti non solo i genitori, ma pure i figli.

Si tratta di un trucco che può essere un importante aiuto, visto che riesce a bloccare tutte le chiamate. In questo modo i vostri figli più piccoli saranno liberi di giocare senza alcun pericolo con il vostro smartphone.

Infatti procedendo con l’inserimento dell’apposito passcode *33*#, andrete automaticamente ad attivare il totale blocco sulle chiamate. Un ottimo metodo per consentire ai vostri figli di usare il vostro cellulare, senza il rischio che possano adoperarlo per fare telefonate.

Poi quando vostro figlio avrà terminato di giocare mediante il vostro telefono cellulare, potrete eseguire la disattivazione della funzione tramite il codice #33*pin#.

Vi basterà individuare i codici adatti per il vostro iPhone o per l’Android e il gioco è fatto!

Codici segreti per un dispositivo Android

Vediamo i codici per un dispositivo Android.

* #06 #: si possono ottenere informazioni sull’IMEI, ovvero l’identificatore del telefono cellulare.

* # 0 * # : si potrà accedere al menu di servizio.

* # * # 0842 # * # * : si può verificare l’illuminazione e le vibrazioni.

*#*#4636#*#*: si può verificare il segnale Wi-Fi, la batteria e altre informazioni.

*#61#: si potrà visualizzare l’impostazione di inoltro di chiamata se non c’è una risposta.

* # 34971539 #: si potranno avere informazioni sulla fotocamera.

*#2663#: si possono avere informazioni sul touch screen.

* # 7465625 #: si può attivare lo stato di blocco del telefono cellulare.

*#*#8351#*#: si possono ascoltare le registrazioni delle ultime 20 telefonate.

# * 273 * 283663282 * 255 * #: si possono copiare i dati multimediali dalla scheda SD alla memoria interna.

#31# e Numero di telefono: questo codice permette di nascondere il proprio numero quando si chiama qualcuno.

* # * # 8255 # * # *: permette di visualizzare il servizio GTalk.

* # 232337 #: è l’indirizzo MAC del cellulare.

* 2767 * 2878 # o * # * # 7780 # * #: ci può aiutare a formattare il cellulare e quindi pulire le app.

* 2767 * 3855 #: permette di fare un “reset completo” dello smartphone.

Codici segreti per iPhone: quali sono

Ora vediamo i codici per un Iphone e soprattutto arriviamo al codice che più ci interessa: il 43.

* # 06 # : possiamo scoprire l’IMEI del proprio smartphone.

*#33#: si può accedere alle impostazioni di blocco delle chiamate.

*#43#: con questo si può accedere alle impostazioni di avviso di chiamata.

*3001#12345#*: si può accedere alle impostazioni di rete avanzate

* #21 #: possiamo fare riferimento alle impostazioni di inoltro di chiamata

* # 30 #: ci permette di visualizzare il numero chiamante

* # 61 #: ci permette di visualizzare il numero di chiamate perse.

Ecco che per rispondere al quesito appena posto riportiamo che grazie al 43 possiamo accedere alle impostazioni di avviso di chiamata.

Come vedete anche il nostro cellulare è un mondo di codici tutti da scoprire e da utilizzare.