Sai chi produce la colomba che trovi da LIDL? Ecco da dove arriva e chi c’è dietro

Ecco qual è l’azienda che produce la colomba del LIDL. Vi sveliamo da dove arriva. La stanno acquistando in tantissimi per Pasqua.

Vi sveliamo quali sono le origini di questo meraviglioso dolce pasquale e soprattutto chi produce la colomba del LIDL.

Le origini di questo dolce pasquale

La colomba è senza dubbio uno dei dolci preferiti degli italiani. Nel Bel Paese la mangerebbero tranquillamente tutto l’anno, anche se è difficile trovarla in commercio in mesi che non siano quello di marzo o di aprile. La colomba è davvero amatissima anche perché ha origine proprio nel nostro Paese e solo di recente è stata esportata anche all’estero.

Non tutti sanno, infatti, che l’origine di questo dolce non si deve a un tradizione particolare, ma a un persona: a Dino Villani, che nel 1930 era a capo del marketing della Motta. All’epoca, l’azienda in questione era già famosa per produrre i panettoni nel periodo di Natale.

Villani, però, ha pensato che fosse una buona idea utilizzare lo stesso impasto e i medesimi macchinari per produrre un altro dolce, la colomba. A differenza del panettone, la colomba sarebbe stata destinata alla Pasqua.

Questo dolce si prepara con ingredienti molto semplici, quali le uova, il burro, la farina, lo zucchero e la scorza d’arancia candita. Non può mancare la sua tradizionale glassa fatta di mandorle.

Naturalmente, come qualsiasi altro dolce che esiste da quasi 100 anni, ne esistono di ogni variante, che possiamo trovare nei nostri supermercati o nelle imprese artigianali. C’è una colomba, in particolare, che possiamo trovare al LIDL.

Costa davvero pochissimo ed è anche per questo che tantissimi italiani hanno iniziato a chiedersi chi fosse a produrla. Ecco che di seguito vi sveliamo tutto.

Ecco chi produce la colomba del LIDL

Molti consumatori italiani hanno notato che il LIDL vende una colomba pasquale della quale vorrebbero sapere di più. In tantissimi si stanno chiedendo chi produce la colomba del LIDL e se sia un prodotto italiano.

Oggi vi sveliamo che il dolce in questione si produce a Fossano, a Cuneo, in particolare in Via Santa Lucia numero 51. A molti quest’indirizzo dirà qualcosa: in effetto, coincide con quello della marca Balocco e del suo stabilimento.

Si tratta, quindi, di un dolce prodotto dalla nota azienda dolciaria, nonostante non porti il suo nome. Ed è proprio per la mancanza del nome che questa colomba costa davvero pochissimo, meno di 4 euro.

Proprio in questo periodo, i cittadini stanno riscontrando serie difficoltà ad arrivare alla fine del mese. Ciò è dovuto all’inflazione, che ha portato a un esponenziale aumento dei prezzi al supermercato e non solo.

Per tale ragione, stupisce in molti il fatto che siano ancora disponibili in commercio prodotti economici, che non svuotano le tasche dei consumatori. Quello di questa colomba del LIDL, infatti, sembra un ottimo prezzo di mercato.

Ora gran parte degli italiani, finalmente, potranno portare a casa un dolce delizioso tipico di questa festa, da gustare con tutta la famiglia nel giorno di Pasqua.