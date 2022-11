Sacchetto di riso in lavatrice, se ci provi potrebbe accadere questo ai panni

Sacchetto di riso in lavatrice: ecco cosa potrebbe accadere ai panni all’interno del cestello della lavatrice.

Fare la lavatrice non è assolutamente una semplice impresa domestica, anzi è necessario mettere in atto una serie di trucchetti che permettono di combattere le macchie persistenti, di eliminare i cattivi odori, di evitare l’ingiallimento dei capi bianchi e di preservare la tonalità cromatica degli stessi. Spesso e volentieri si ricorre all’utilizzo di determinati detersivi e prodotti chimici, ma non sempre il risultato raggiunto è quello desiderato. Inoltre, l’utilizzo dei prodotti chimici può causare dermatiti e allergie al sistema respiratorio. È sempre meglio preferire i validi trucchetti e rimedi naturali: ecco quali sono.

Come eliminare i cattivi odori dai capi di abbigliamento?

Uno dei problemi più diffusi è quello di eliminare definitivamente i cattivi odori che si impregnano nelle fibre tessili dei capi di abbigliamento e delle lenzuola. Sudore e l’odore di fritto possono rimanere anche dopo un solo lavaggio del bucato in lavatrice. Si tratta di una problematica molto diffusa soprattutto se lasciamo i capi di abbigliamento e le lenzuola all’interno del cestello della lavatrice. Ci sono validi rimedi e trucchetti della nonna che ci aiutano ad eliminare i cattivi odori senza dover spendere troppi soldi nel caso in cui si ricorra all’acquisto dei detersivi chimici.

Eliminare i cattivi odori dai panni: il metodo dei sacchetti di riso

C’è un metodo interessante che consente di eliminare i cattivi odori dai panni e dal bucato che si mette nel cestello della lavatrice. Stiamo parlando del metodo dei sacchetti di riso. Il riso crudo è un cereale che assorbe i cattivi odori, tra cui l’odore di sudore. I chicchi di riso non solo assorbono l’umidità, ma anche gli odori più spiacevoli, tra cui l’odore di fritto, di muffa e di piedi. Per questo i sacchettini di riso crudo possono essere messi in bagno o in cucina per assorbire gli odori più sgradevoli e persistenti.

Anche per combattere i cattivi odori che si possono formare all’interno del cestello della propria lavatrice c’è la possibilità di aggiungere un sacchetto di riso crudo e qualche goccia di olio essenziale di lavanda. Una volta messi all’interno del cestello è possibile avviare il lavaggio optando per il programma ECO e procedere con la centrifuga. I chicchi di riso hanno il potere di assorbire i cattivi odori e l’umidità, per questo possono essere messi in qualche angolino in bagno o in cucina. Anche per eliminare l’odore di muffa ed i cattivi odori che si possono formare all’interno degli armadi e delle cassettiere, è bene inserire dei sacchettini di riso crudo e qualche goccia di limone o di lavanda.