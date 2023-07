Sabbia che si incastra nel costume, il trucchetto per toglierla senza fare fatica

Come togliere la sabbia che si incastra nel costume senza fatica? Ecco il trucchetto di cui non potrai più fare a meno: lo stanno utilizzando in tante.

Oggi scopriamo come rimuovere facilmente la sabbia che si incastra nel costume. Ecco il trucchetto che avresti voluto scoprire prima: in questo modo risparmi tempo e fatica.

Sabbia che si incastra nel costume: come rimuoverla

Come eliminare la sabbia che si incastra nel costume? Oggi scopriamo un trucchetto facile e veloce che risolverà questo fastidioso problema. Se anche tu non sei di quelle che indossano ogni anno un nuovo costume, saprai benissimo che con il tempo si rovinano.

La salsedine, il sole e la sabbia finiscono per fare danni: gli elastici si consumano, i raggi solari sbiadiscono i colori e le stampe ma soprattutto la sabbia, dato che il tessuto si assottiglia, finirà con più facilità per incastrarsi e attaccarsi al nostro costume provocando prurito e irritazione alle pelli più sensibili.

Come evitare questo inconveniente che rovina le nostre giornate al mare? Ti stiamo per svelare un sistema che ti tornerà davvero molto utile e che avresti voluto conoscere prima. Ecco come rimuovere facilmente la sabbia dal costume senza sforzi e in pochi minuti!

Il trucchetto per sbarazzarsi definitivamente della sabbia

Se anche per te rimuovere la sabbia dal costume è diventato un incubo, continua a leggere perché con il trucco che ti stiamo per svelare, questo problema fastidiosissimo diventerà solo un lontano ricordo!

Hai mai sentito parlare del metodo del sacchetto? Se la risposta è no, allora non ti resta che scoprirlo: rimarrai esterrefatta! Ciò che devi fare è sciacquare il tuo costume insabbiato in una bacinella contenente acqua fredda.

Strizzalo per bene in modo da rimuovere l’acqua in eccesso e mettilo poi in un sacchetto di plastica, di quelli trasparenti utilizzati generalmente per conservare gli alimenti.

Aggiungi 2 cucchiai di bicarbonato di sodio e fai un nodo stretto alla bustina. Non ti resta che scuotere il sacchetto per un paio di minuti e goderti la magia: il tuo costume sarà libero dal più piccolo e insidioso granello di sabbia!

Il bicarbonato è perfetto anche per pulire i costumi poiché è un disinfettante e detergente naturale che non rovina i tessuti. Puoi utilizzare 2 cucchiai di questo ingrediente in una bacinella piena di acqua fredda, se procedi con il lavaggio a mano, oppure puoi metterlo nella vaschetta del detersivo per una pulizia profonda ed efficace.

Con questo metodo sbarazzarsi della sabbia sarà facile e veloce: ti basteranno solo pochi minuti per avere un costume come nuovo. Esistono però anche altri rimedi per eliminare definitivamente la sabbia. Hai presente la crusca che utilizzi in cucina? Con questo ingrediente potrai liberarti dall’incubo della sabbia.

Ciò che devi fare è riempire una bacinella con dell’acqua tiepida e aggiungere 3 cucchiai di crusca. Metti poi il tuo costume in ammollo per 24 ore e il giorno successivo risciacqua con acqua fredda oppure in lavatrice con un lavaggio rapido a 30°: il costume insabbiato sarà solo un ricordo lontano.

Anche il borotalco può aiutare ad eliminare la sabbia dal costume poiché ha una azione leggermente abrasiva. Esso è perfetto anche per togliere le macchie che spesso la sabbia causa. Tra l’altro, questo ingrediente è ottimo pure per eliminare macchie di sudore dai vestiti o dai materassi.

Con tutti questi rimedi che ti abbiamo indicato ma soprattutto con il metodo del sacchetto, non dovrai più preoccuparti della sabbia che si incastra nel costume. In poco tempo e senza fatica avrai dei risultati eccellenti.

Non hai bisogno di recarti in lavanderia o di acquistare prodotti dispendiosi e che non ti danno nessun risultato efficace: con i nostri suggerimenti i tuoi costumi sembreranno sempre nuovi.