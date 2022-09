Russia: l’industria militare rischia il suo futuro in Ucraina

L’isolamento della Russia e la concorrenza di paesi come Cina, Francia e Stati Uniti minacciano il secondo esportatore di armi al mondo.

Nell’offensiva in Ucraina, l’industria militare della Russia sta mettendo a rischio il marchio e il prestigio raggiunti durante la Guerra Fredda. Aerei, elicotteri, auto blindate e tanta artiglieria combattono faccia a faccia nelle più grandi battaglie che l’Europa abbia mai visto dalla seconda guerra mondiale. Tuttavia, la potenza di queste armi non si misura solo sul campo di battaglia. L’isolamento del Cremlino può incidere sul settore.

La Russia, il secondo esportatore di armi al mondo, non sta solo affrontando sanzioni. Cina, Francia e, soprattutto, Stati Uniti, sono concorrenti duri per Mosca in un mercato in cui, comprando un’arma, un governo acquisisce anche alleanze e un’immagine.”La prima cosa da capire è perché si acquistano le armi: o per combattere, o per riempirsi le tasche, o per la politica”, sottolinea Ruslán Púkhov, membro del Consiglio pubblico del Ministero della Difesa russo e direttore della rivista Eksport Vooruzheny, del centro di analisi strategica CAST.

“Senza capire questo, è impossibile capire nient’altro. Se la Russia non riesce a completare con successo la sua operazione speciale in Ucraina, perderà mercato. Se vince a un certo punto, le vendite continueranno”, aggiunge. “La Russia si è fatta un nome come potenza aggressiva e di successo. La Germania si è fatta un’identità come paese amante della pace. Sebbene per molti l’armamento tedesco sia molto buono, non è lo stesso.

Alla fine, quando un politico compra armi dal [presidente russo Vladimir] Putin, proietta l’immagine di un uomo macho, mentre con [l’ex cancelliere Angela] Merkel o [Olaf] Scholz… Questo non è un criterio determinante 100% , ma è importante non dimenticarlo”, sottolinea Pújov. L’esperto lo illustra con un esempio: “L’AK-47 Kalashnikov è, insieme alla vodka Stolichnaya, il prodotto più noto della Russia. È un mito, un colossale successo di marketing, l’automatica che ha liberato l’Africa e l’America Latina… e molti lo comprano oggi nonostante sia invecchiato e ci siano armi uguali o migliori”, afferma.

Al contrario, ci sono casi come Grand Power, un’azienda slovacca “eccezionale” che produce mitragliatrici fantastiche, ma che “solo gli esperti conoscono”. In questo settore quasi tutto è politico e molti fattori influenzano. Pukhov cita il compianto Konstantin Makiyenko, un esperto militare che ha anche distinto tra i paesi che acquistano armi come impegno a far parte di una piattaforma più ampia – la NATO, per esempio – e quelli che acquisiscono attraverso di loro la protezione del loro fratello maggiore, come Israele e l’Arabia Saudita con gli Stati Uniti, o la Siria con la Russia.

Pertanto, l’isolamento del Cremlino potrebbe essere un altro duro colpo per la sua industria.Cina e India, dai clienti alle potenze I problemi dell’industria bellica russa, tuttavia, risalgono a molto tempo fa. Nel periodo 2017-2021, la Russia deteneva il 19% della torta del mercato internazionale delle armi, rispetto al 24% nel periodo 2012-2016, secondo lo Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).

Il volume delle sue vendite è crollato tra i due decenni del 26% a causa, in parte, delle turbolenze causate dall’annessione della Crimea nel 2014. E quel calo coincide con quello previsto per quest’anno dall’agenzia Rosoboronexport, che stima che nel 2022 sarà fatturare circa 10.600 milioni di euro, il 26% in meno rispetto al 2021. “Non investirei in Russia.

I problemi della sua industria degli armamenti sono ora diventati più visibili”, afferma in videoconferenza Siemon Wezeman, ricercatore del programma SIPRI Arms Transfer. “Alcune delle loro tecnologie sono diventate obsolete. I suoi prototipi degli ultimi 10 anni non sono sul campo di battaglia”, sottolinea, citando come esempio il carro armato Armata e l’aspetto testimoniale del caccia Su-57 di quinta generazione.

“La maggior parte delle armi utilizzate sono di origine sovietica o di design dell’epoca”, sottolinea l’esperto. Inoltre, gli analisti sottolineano che Mosca negozierà segretamente con i suoi clienti per mantenere le armi che erano state compromesse, al fine di sostituire le loro perdite. La sostituzione degli aerei, ad esempio, può richiedere almeno due anni, anche se si dispone di risorse sufficienti.

Il problema della Russia è che concentra il 73% delle vendite in quattro paesi: India, Cina, Egitto e Algeria. “Parte del nostro successo è stato perché gli americani ci lanciavano clienti. Non vendono in Siria o in Cina e per molto tempo non hanno venduto nemmeno in Algeria. La Russia riempie il vuoto lasciato dagli Stati Uniti”, afferma Púkhov. Il punto ora è che Pechino ha tecnologicamente raggiunto la Russia e si sta gradualmente spostando da cliente a fornitore.

New Delhi, il suo grande business, vuole essere indipendente. “L’India ha iniziato prima dell’operazione militare per fare shopping in giro per il mondo, negli Stati Uniti, in Israele, e per i russi è stato un grande trauma”, dice. “Quando la Russia è caduta sotto le nuove sanzioni, gli americani li hanno contattati per dire loro di non comprare armi da noi, ma agli indiani non piace essere messi in giro dai bianchi, sono stati una colonia per troppo tempo.

Alla fine Washington si è arresa e continuiamo a esportare loro armi, ma a prezzi scontati, come per il petrolio”, aggiunge Pukhov. “La concorrenza per il mercato indiano è alta, ma la Russia ha un vantaggio”, afferma al telefono il ricercatore militare Piotr Topychkanov. “Nessun altro paese vuole condividere con loro i propri progressi strategici e la maggior parte del loro arsenale è stato prodotto né in Russia né in URSS”, aggiunge.

Sebbene il paese voglia sviluppare la propria tecnologia, questo obiettivo è per ora economicamente irrealizzabile. La metà delle vendite militari russe sono aerei. Il progetto di punta è il caccia Su-57 di quinta generazione, un progetto congiunto con l’India, ma New Delhi si è ritirata nel 2018, ritenendolo obsoleto.

Almeno un paio di aerei sono stati abbattuti in Ucraina negli ultimi mesi. “Non è solo l’aereo, è la sua integrazione in una rete più ampia, le sue comunicazioni e sistemi d’arma, i suoi miglioramenti”, spiega Wezeman. “Questi programmi devono durare tra i 20 o 30 anni. Riuscirà la Russia a tenerli? I dubbi sono tanti”, aggiunge l’esperto del Sipri, che sottolinea anche come le sanzioni ora intimidiscano i potenziali acquirenti di attrezzature russe. In ogni caso, sottolinea che la Russia ha buone armi, come l’elicottero Ka-52, e che l’elettronica di base può essere prodotta dal Paese.