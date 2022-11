Russia, le rivelazioni di Prigozhin sulle votazioni Usa | Ombra sui midterm

Russia, Prigozhin colui che viene spesso chiamato il cuoco di Putin ha fatto alcune dichiarazioni scottanti in merito ai midterm Usa e non solo.

Non si tratta soltanto del cuoco di Putin, anzi: Prigozhin, in realtà, è un magnate della ristorazione e stretto collaboratore del capo di stato russo. La sua azienda Concord si occupa di catering e si cura anche il Cremlino. L’imprenditore ha condiviso un post tramite l’account della sua azienda che ha lasciato senza parole il mondo intero.

Russia, Prigozhin e la dichiarazione sui midterm

Mentre la questione delle elezioni di metà mandato è bollente negli Stati Uniti, dato si vota domani, emerge una questione delicata in merita ai midterm e la suddetta dichiarazione arriva dalla Russia o più precisamente da Prigozhin.

Il collaboratore di Putin non è proprietario soltanto dell’azienda Concord ma anche della Wagner. Si tratta di un’azienda militare che affianca le truppe russe in Ucraina, Africa e Siria. Nonostante sia definito giornalisticamente il cuoco del capo di stato è in realtà un personaggio molto influente.

Il post che ha condiviso sul social russo Vkontakte parla in maniera chiara dei midterm e riporta: “Abbiamo interferito, stiamo interferendo e continueremo a interferire attentamente, accuratamente, chirurgicamente e a modo nostro, perché noi sappiamo come fare” .

Yevgeny Prigozhin non è di certo un nome sconosciuto alle autorità statunitensi ma anzi. Gli Usa ritengono che l’imprenditore abbia realmente interferito con le scorse votazioni e che possa realmente veicolare anche le elezioni di metà mandato pure ora, seppure indirettamente.

Le accuse a suo carico

La Russia starebbe pilotando le votazioni di metà mandato così come avrebbe messo lo zampino nelle votazioni passate del 2016. Tre società, ovvero la Concord, la Internet Research Society e un’altra società del gruppo Prigozhin, sono gravemente indiziate da un grand jury statunitense. Questo perché accusate di aver messo su un’ampia organizzazione che creava troll su internet con lo scopo di influenzare il voto nelle elezioni Usa 2016.

Il magnate russo è sottoposto a sanzioni da parte del Regno Unito, Ue e Usa. Ciò nonostante il New York Times afferma che già da mesi siano stati riattivati moltissimi account con lo scopo di manovrare l’opinione pubblica e portarla contro Biden e i dem.

Il dipartimento di stato ha anche disposto un premio di ben dieci milioni di dollari per chi fornisse reali informazioni in merito al pilotaggio dei Midterm Usa. A Prigozhin è anche attribuita una frase criptica: “Nelle nostre operazioni di precisione, asporteremo in una volta sola il fegato ed entrambi i reni“. Questa dichiarazione ha lasciato perplessi i media e le autorità.

Questa vicenda ha lanciato ancora più fuoco su un momento particolare come i midterm Usa ma mette anche in guardia su possibili strategie in atto per far cadere Biden ritenuto scomodo.

Ciò che vogliono contrastare ora i russi sono i rifornimenti di armi all’Ucraina e perciò viene messo in campo qualsiasi stratagemma utile. Compreso il pilotare l’opinione pubblica e influenzarla sul voto di metà mandato che si terrà domani.