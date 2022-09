Russia, inizia l’anno scolastico: “Non c’è paura di morire per la madrepatria”

L’alzabandiera in Russia diventa una cerimonia settimanale obbligatoria nelle scuoleIl 1 settembre è un giorno molto speciale per i bambini.

In una scuola nella parte orientale di Mosca, come nel resto del paese, è stata una festa. Studenti vestiti con gli abiti della domenica con mazzi di fiori e genitori orgogliosi dei loro figli hanno parlato e giocato con i loro insegnanti nel cortile. Lì hanno ricevuto il nuovo corso con canti e altre attività, compreso l’alzabandiera, che da quest’anno è obbligatorio.

“Quali proverbi riflettono che l’amore per il Paese è anche la volontà di renderlo più ricco e bello?”

Questa tradizione si osserva anche in molti altri paesi, ma ciò che distingue la Russia è la nuova attività extracurricolare obbligatoria che Vladimir Putin ha introdotto nelle scuole: la conversazione su ciò che è importante. Il suo manuale per insegnanti è esplicito. “Quali proverbi riflettono che l’amore per il Paese è anche la volontà di renderlo più ricco e bello?”, solleva una sezione della classe per bambini di 10 anni che si terrà entro un paio di lunedì.

Questi sono gli esempi di risposte che offre ai minori: “Non risparmiate le vostre forze o la vostra vita per il Paese”; “La felicità del paese vale più della vita”; “Non c’è paura nel morire per la madrepatria” e “Amare il Paese è servire il Paese”. Quella lezione, Our Country Is Russia, affronterà la guerra in Ucraina con i bambini dalle classi cinque alle nove (tra gli 11 e i 15 anni circa).

“Ancora oggi assistiamo a manifestazioni di autentico patriottismo, soprattutto nell’operazione militare speciale”, esordisce quel capitolo, che prosegue con la versione ufficiale del Cremlino sui motivi che “richiedevano misure ferme e immediate” nei confronti del Paese vicino, tra cui “proteggere la popolazione del Donbas dalle vessazioni del regime di Kiev, disarmare l’Ucraina e impedire lo spiegamento di basi militari della Nato”.

Quella sezione si conclude con una rassegna di vari soldati russi e delle loro imprese contro gli ucraini, compreso un’imboscata in cui il protagonista “scoprì i nazionalisti ucraini e li spinse in un campo minato. Alla fine si sono arresi”. Altri esempi includono veterani che sono stati gravemente feriti. “Negli ultimi mesi abbiamo appreso i nomi dei nostri eroi, i patrioti russi, eccone altri”, incoraggia leggendo il materiale didattico.

“Le persone sono patriottiche?” è una delle domande chiave che gli insegnanti dovrebbero porre ai loro figli. Tuttavia, questo primo giorno di politica scolastica si è distinto per la sua assenza nelle scuole. Al posto delle bandiere, i bambini portavano in mano palloncini blu e viola, e non c’erano le Z sui risvolti (l’icona di chi mostra il loro sostegno all’offensiva contro l’Ucraina), ma i nastri bianchi di tante ragazze contente dei vestiti hanno indossato hanno debuttato

Finora l’alzabandiera in Russia era facoltativo, ma Vladimir Putin ha ordinato che fosse obbligatorio

E in quel cortile nessuno giocava alla guerra. Un’auto della polizia faceva la guardia fuori dalla scuola. Il primo giorno si è concluso presto, verso mezzogiorno, ei bambini hanno raccontato con entusiasmo la giornata ai genitori mentre tornavano a casa. “Nuova scuola, nuova insegnante, nuovi amici”, ha riassunto la madre di una bambina, Lena Penzin.Il primo giorno di scuola è sempre molto emozionante.

A volte ci sono anche canzoni degli studenti. Finora l’alzabandiera era facoltativo, ma Vladimir Putin ha ordinato con il progredire della guerra che fosse obbligatorio da questo corso, e a maggio sono stati stanziati circa 1 miliardo di rubli (170 milioni di euro al cambio ufficiale, distorto da numerose restrizioni). acquistare simboli di stato per le scuole. D’ora in poi ogni settimana inizierà con questa cerimonia.

I manuali di Conversazione su cosa è importante di ottobre non sono ancora disponibili. Il tema di lunedì 24 di quel mese si intitola “I valori tradizionali della famiglia”, ed è possibile intuire dove andranno gli scatti. Il parlamento russo ha accettato di discutere nel suo primo giorno di corso gli emendamenti alla cosiddetta Legge contro la propaganda omosessuale, che cercherà a breve di parlare di rapporti LGTB non solo davanti ai minori, come è stato finora, ma anche nelle conversazioni tra adulti e In Internet.

La conversazione su ciò che è importante inizierà ufficialmente lunedì 5, ma il presidente Vladimir Putin ha inaugurato l’attività in una cerimonia tenutasi questo giovedì a Kaliningrad. “Nel territorio dell’attuale Ucraina, hanno iniziato a creare un’enclave anti-russa che minaccia il nostro Paese”, ha detto il presidente ai giovani invitati all’evento. “I nostri ragazzi stanno combattendo lì per difendere il Donbass e la stessa Russia, e questo merita il sostegno dell’intera società”, ha insistito Putin.