Russia abbatte droni ucraini che prendevano di mira le infrastrutture civili

Secondo quanto comunicato dai media, la Russia avrebbe abbattuto dei droni ucraini che avevano come obiettivo le infrastrutture civili.

Diversi media russi riferiscono che nella notte tra lunedì e martedì è scoppiato un incendio in un terminal petrolifero nella città di Tuapse, nella regione di Krasnodar.

L’agenzia Tass ha diffuso un comunicato del ministero della Difesa russo che punta il dito contro gli ucraini.

“Il 28 febbraio, nella notte, il regime di Kiev ha cercato di utilizzare i droni per attaccare le infrastrutture civili nel territorio di Krasnodar e nella Repubblica di Adygea. I droni sono stati soppressi dalle unità di guerra elettronica delle forze armate russe ”. Le informazioni, ad oggi, richiedono ancora una conferma ufficiale.

Un drone si è schiantato vicino a un villaggio nella regione di Mosca. Il dispositivo era “probabilmente” rivolto a infrastrutture civili.

“Non ci sono vittime o distruzioni sul terreno“, ha detto il governatore Andrei Vorobyov su Telegram, aggiungendo che il drone è stato inviato vicino alla città di Gubastovo, a circa 100 chilometri a sud-est di Mosca.

I media locali, ad ogni modo, hanno parlato di più oggetti volanti sul territorio russo, che sarebbero stati prontamente abbattuti.

La Russia “non scenderà mai a compromessi” sulle regioni ucraine annesse, afferma il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.

Secondo quest’ultimo, il governo è aperto ai negoziati per porre fine al conflitto in Ucraina, ma ha insistito sul fatto che Mosca non mollerà la presa su quelle che ha definito nuove “realtà territoriali“.

La situazione a Bakhmout

Sul campo in Ucraina, la situazione è sempre più complicata, soprattutto a Bakhmout. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky lo ha ribadito lunedì sera. Lo riferisce a sua volta martedì il comandante delle forze di terra ucraine.

“La situazione intorno a Bakhmout è estremamente tesa“, ha detto Oleksandre Syrsky. “Il nemico ha inviato all’attacco le unità meglio preparate (del gruppo paramilitare) Wagner, cercando di sfondare la difesa delle nostre truppe e accerchiare la città“, ha aggiunto.

Il ruolo della Cina

A livello diplomatico, il ruolo della Cina in questo conflitto è al centro di ogni attenzione. La Cina è “tutt’altro che un onesto mediatore” per porre fine alla guerra in Ucraina dopo essersi schierata “molto chiaramente” con la Russia, ha detto lunedì il portavoce del Dipartimento di Stato americano, Ned Price.

Kyrylo Budanov, capo dei servizi segreti ucraini, non crede che ci siano segni evidenti del fatto che la Cina, alla fine, fornirà armi al nemico, riferendosi alle accuse degli USA – subito sottoposte a smentita da parte da Pechino – per le quali la Cina intenderebbe consegnare armi alla Russia per aiutarla nella sua offensiva contro l’Ucraina.