“Rush!”, ecco il nuovo album dei Maneskin: in uscita il 20 gennaio

E’ “Rush!” il nuovo album dei Maneskin in uscita nel gennaio del 2023. Il pre-order sarà disponibile a partire dal prossimo 3 novembre.

A quasi due anni di distanza da “Il ballo della vita” i Maneskin tornano a pubblicare. Sarà il terzo album in studio per la band rock italiana, che intanto prosegue il tour internazionale dal Messico agli Usa, passando per il Canada. In Italia il prossimo 23 febbraio.

E’ arrivato l’annuncio ufficiale da parte della band. Il nuovo attesissimo album si chiamerà “Rush!“, ed uscirà il 20 gennaio del 2023. In anteprima sarà possibile ordinario a partire dal prossimo 3 novembre, in tante versioni, fisiche e digitali. Immancabile, vista l’anima della band, la versione vinile, standard, rosso, illustro, con special set. E ancora cd, e tante altre versioni.

Questa sera il gruppo si esibirà nella sua prima data statunitense, per il Loud Kids Tour, al Paramount Theatre di Seattle. Un momento d’oro per Damiano e compagni, che proprio nelle esibizioni live hanno dimostrato una grande maturità come musicisti e showman. Il Loud Kids Tour passerà dal Canada, poi in Italia il 23 febbraio del 2023, e poi ancora in Europa. Ad oggi delle 57 date 41 sono già sold out, mentre in Italia avranno luogo due date speciali, a Roma il 20 luglio 2023 e a Milano il 24 luglio 2023.

Maneskin, da “Kools Kods” a “The Loneliest”: cosa dobbiamo aspettarci dal nuovo album

Qualche critica, in mezzo ai tanti applausi, era arrivata per Damiano, Victoria, Ethan e Thomas negli ultimi mesi. I giovani musicisti erano infatti chiamati a un definitivo salto di qualità anche in studio, per una discografia che a molti era parsa abbastanza ripetitiva.

Nuove pubblicazioni che stentavano ad essere rilasciate inoltre, andavano in conflitto con la costante crescita dei fan e con l’impazienza della critica appunto, vogliosa di giudicare il gruppo adesso – dopo gli exploit iniziali – anche da altri punti di vista oltre a quelli dell’esplosività.

Ma cosa dobbiamo aspettarci dunque dal nuovo album “Rush!“? Al momento gli indizi sono ben pochi, considerando anche il singolo uscito lo scorso 7 ottobre “The Loneliest“. Su YouTube vanta già 8 milioni di visualizzazioni, e i fan sembra abbiano apprezzato – soprattutto il video, un vero e proprio film, curato nel minimo dettaglio.

Ma per quanto riguarda il contenuto musicale del pezzo, siamo davanti a una (ennesima?) rock-pop ballad che al momento fatica ad emozionare. Nessun colpo di scena, dopo le già sentite “Vent’anni” e “Torna a casa”, tanto per fare due esempi. Ma attenzione a giudicare dalla copertina.

Si, perché un secondo brano presentato durante il tour in Messico, “The Kool Kids“, sembra invece poter rappresentare quell’importante cambio di rotta. Dai pochi estratti che al momento si possono trovare sul web, distorsioni e qualità audio permettendo, si intuisce infatti un pezzo sicuramente più audace, con una volontà della band pare di sperimentare finalmente su altri territori (punk e Metal?). Non resta dunque che attendere il 20 gennaio del 2023, per godersi il nuovo album di una band che – critiche a parte – rimane un orgoglio a livello internazionale del nostro panorama musicale.