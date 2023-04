Ruba una piastrella della Reggia di Caserta, denunciato

Uomo ruba una piastrella dalla Reggia di Caserta, il 42enne è stato denunciato dopo essere stato incastrato mediante le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella struttura.

La piastrella rubata alla Reggia di Caserta è stata poi ritrovata in casa del ’42enne e riconsegnata ai Carabinieri che provvederanno adesso a ricollocarla nella sala del palazzo reale risalente all’800.

L’uomo incastrato dalle telecamere avrebbe prelevato la piastrella direttamente dal pavimento di una delle tante sale della Reggia di Caserta. Ovviamente tutto ciò che si trova all’interno di musei, palazzi e edifici storici non può essere toccato, né tanto meno sottratto, pena denuncia.

Chi è l’uomo denunciato per furto di beni culturali e cosa sarebbe successo durante la visita alla Reggia di Caserta

Lui è di Castel Volturno ed è stato denunciato per furto di beni culturali direttamente dai carabinieri del luogo. Il furto, sarebbe avvenuto giorno 16 marzo 2023, dopo le 15:00, quando l’uomo è arrivato alla Reggia da solo.

Dalle immagini delle telecamere si vede che attraversa la porta d’ingresso per andare nella sala delle Battaglie e nell’ala dell’Ottocento del palazzo. Poi mentre cammina, calpesta una mattonella staccata dal pavimento. Quindi torna indietro si abbassa e pensa bene di prenderla per portarla a casa in qualità di souvenir. La nasconde dentro una busta gialla che ha con sé dentro lo zaino e poi va via come se niente fosse successo.

Cosa è avvenuto dopo la scoperta della scomparsa della mattonella preziosa

Il coordinatore del servizio della vigilanza del palazzo, nell’effettuare il suo solito giro di controllo si accorge di ciò che è accaduto e avvisa immediatamente la direttrice Tiziana Maffei che informa i carabinieri di Caserta dell’accaduto.

I Carabinieri si sono occupati sin dal primo momento​ del caso. Dopo aver visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza gli agenti sono riusciti a identificare l’uomo. rintracciarlo bloccarlo e sottoporlo a perquisizione. La sua casa è stata controllata da cima a fondo. Finché i carabinieri hanno ritrovato la piastrella preziosa che prima dell’arrivo delle forze dell’ordine l’uomo aveva accuratamente catalogato e riposto dentro una busta di plastica.

A breve si scoprirà cosa comporterà la denuncia a suo carico e quali saranno per lui le conseguenze da pagare a causa del suo grave gesto.