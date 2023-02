Royal Festival Hall 2023, i look più belli del red carpet

Durante la Royal Festival Hall di Londra, serata evento dedicata ai premi prestigiosi considerati equivalenti agli Oscar britannici, si sono radunate le star mondiali del grande schermo.

Di seguito le scelte di stile di tutti i protagonisti del red carpet a partire dagli ospiti d’eccezione, ovvero i principi del Galles.

I look più belle del red carpet, da Kate Middleton ad Anya Taylor-Joy

Quest’anno al British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) erano presenti anche alcune teste coronate oltre che star del cinema. Il Red Carpet del Royal festival hall 2023 può vantare la presenza dei principi del Galles, ovvero Kate Middleton e William d’Inghilterra. I due non erano presenti alla cerimonia come coppia da svariate edizioni e per l’occasione hanno scelto l’eleganza del bianco e del nero. La principessa ha sfoggiato un abito già visto dando prova della sua abilità nel riutilizzare gli abiti e riproponendo la creazione di Alexander McQueen che avevamo già visto nel 2019 sempre in occasione dei BAFTA. L’abito è stato modificato leggermente dal design monospalla ed è stato accuratamente abbinato a dei lunghi guanti neri che fanno da contrasto al bianco dell’abito. Gli accessori che ha utilizzato la principessa sono dei vistosi orecchini marchiati Zara e quindi rigorosamente low-cost. Mentre il Principe ha deciso di sfoggiare un completo in velluto nero con blazer firmato Tom Ford.

Louis Vuitton by Nicolas Ghesquiere ha vestito Cynthia Erivo, che non ha perso l’occasione per sfoggiare davanti ai suoi fan un altro dei suoi amati look dai bagliori metallici e con dettagli vagamente futuristici. Cynthia ha scelto gioielli di Tiffany & Co. Anya Taylor-Joy invece ha donato agli ammiratori un momento haute couture totalmente nel suo stile, optando questa volta per una creazione decisamente scenografica composta da mini dress e maxi scialle, posandolo sul capo e sfilandolo superbamente, il tutto firmato Schiaparelli. I toni utilizzati dall’attrice sono bronzei ed accompagnano il rosa pesca.

Cate Blanchett per l’occasione ha riciclato, come Kate Middleton, l’abito che ha deciso di indossare sul Red Carpet. Per lei però è stata una scelta portafortuna dato che ha portato a casa un premio. Il capo marchiato Maison Margiela lo abbiamo visto in precedenza agli Oscar 2015 ma stavolta è stato impreziosito con perle e gioielli Louis Vuitton. Un look che definirei clamoroso invece è quello di Jodie Turner Smith, l’attrice sceglie sempre creazioni d’effetto da quando ha deciso di introdurre Gucci all’interno del suo guardaroba. A richiamare i toni lilla intenso del suo abito è il make-up arricchito da applicazioni luminose con tanto di eye-liner grafico.

In contrapposizione al look scintillante di Jodie è Julianne Moore che ha optato per un Old Hollywood style perfetto non abbandonando il fascino che solo il Bicolor regala. Per lei abbiamo un abito ed uno scaldaspalle di piume, entrambi marchiati Saint Laurent ed impreziositi da splendidi pezzi di gioielleria Bulgari. Sophie Turner invece è fedelissima al suo Louis Vuitton, infatti sfoggia un abito lungo in pizzo nero ricamato con applicazioni gioiello, perle, pietre e gemme colorate. Il merito è della sua stylist Kate Young. A cedere alla seduzione dello stile gotico chic è anche Gwendoline Christie che sul Red Carpet si mette in posa con un abito firmato Giles Deacon, designer britannico nonché il suo compagno.

Ad essere all’altezza delle aspettative è l’abito indossato dall’attrice Florence Pugh. La creazione arancione vivace è stata confezionata da Harris Reed per lei, la stilista è Nina Ricci ed è recentemente entrata nelle grazie dell’attrice con le sue idee brillanti. I gioielli invece, compreso quello al septum, sono firmati come sempre Tiffany & Co.

Valentino Haute Couture ha vestito Nicola Couglan che non ha abbandonato il suo spirito romantico neanche in quest’occasione. L’abito da ballo che indossa è apparso durante la sfilata della collezione primavera estate 2022. Tra i meglio vestiti della serata si aggiudica un posto anche un attore, ovvero Eddie Redmayne che indossa un completo scuro e sofisticato firmato Saint Laurent, sotto la giacca niente camicia. In questo caso tale scelta è solo che da premiare.

Altro Black and White per Hayley Hatwell che ha scelto la semplicità del bicolore ma solo in contrapposizione al suo dress Cong Tri che è tutto tranne che essenziale, è anzi da ammirare in ogni suo dettaglio. Catherine Zeta-Jones invece ha optato per un bicolore diverso: la diva più glamour di sempre è stata vestita da Tony Ward, maestro del Red Carpet, e ha scelto un abito dallo stile senza tempo e prezioso, dai colori nude e lilla.

Angela Bassett, anche lei sui toni della lavanda, ha portato sul tappeto rosso una stilista americana, ovvero Pamela Ronald con un abito su misura per lei ispirato ai fiori della primavera e ai tulipani. A chiudere la lista è un altro attore, Paul Mescal, che ha optato per un completo Gucci mostrando ai fan una variante del suo celebre taglio mullett.