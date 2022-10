Royal baby a Windsor? Potrebbero diventare di nuovo genitori: l’indizio non sfugge

Un nuovo royal baby a windsor? Questi due amatissimi potrebbero diventare di nuovo genitori a breve. Qual è l’indizio chiave?

C’è una notizia che non è sfuggita ai più curiosi e i media insistono nel dire che una coppia amata tra i reali sarebbe in attesa di un altro figlio. Ci sono indizi che portano a questa conclusione e i gossip inglesi sono felici di poter mostrare titoli in merito. In effetti, alcuni atteggiamenti hanno portato anche gli inglesi a pensare in maniera differerente da quello che potrebbe realmente essere. Proviamo a capire che cosa sta succedendo e chi potrebbe aspettare un altro bambino reale?

Buckingham Palace: tra accordi e disaccordi

A Buckingham Palace non mancano gli accordi e i disaccordi tra tutti i membri della famiglia reale che si contedono i vari ruoli. Inutile dire che dopo la morte della Regina Elisabetta II nulla è più come prima. Harry e Meghan sono oramai cittadini americani e preferiscono far crescere i figli lontano dall’Inghilterra.

Kate è piena di impegni e William sta iniziando a prepararsi per il suo prossimo impegno, quello di divetare Re dopo suo padre Carlo III. Il Sovrano ha iniziato il suo percorso tra gaffe e scivoloni, mentre la Regina Consorte Camilla comanda tutti senza freni – come citano i media inglesi.

Insomma, la tensione a palazzo non traspare durante gli impegni pubblici ma è presente tra le mura di casa. Oggi Carlo III si ritrova con cinque nipotini, uno più bello dell’altro: George, Charlotte, Louis, Archie e Lilibet Diana. I primi tre sono i figli di William e Kate, sempre vicini al nonno, mentre i figli di Harry e Meghan vivono lontano e non crescono con la famiglia di origine paterna.

Gira voce che una delle due coppie sarebbe nuovamente in attesa di un bambino: ma chi?

Nuovo royal baby: chi potrebbe diventare presto genitore?

I media inglesi sono sempre molto attenti ai dettagli e questa volta sembra proprio che stia per arrivare un nuovo Royal Baby.

Secondo il Magazine Star, Kate Middleton sarebbe incinta del quarto figlio. Sappiamo bene che il principe William aveva parlato già di questa possibilità alcuni mesi fa in occasione di un intervista, ma non è certo che l’evento si sia concretizzato.

William è un padre amorevole e sempre presente, così come Kate che desidera per i figli una vita normale ma sempre e comunque seguendo il protocollo. Il piccolo George, per esempio, sarà un erede al trono dopo il padre William e dovrà imparare tantissime regole di comportamento e non solo.

Come accennato, tra le colonne della rivista Star si presume che la Middleton sia incinta e sarebbe sotto controllo. Altri media hanno evidenziato che la coppia si sarebbe allontanata da casa, posticipando alcuni impegni di lavoro.

Se da una parte potrebbe essere per stare vicino ai figli e ai loro impegni scolastici, dall’altra moltissimi inglesi presumono sia perché a Kate è stato richiesto il massimo riposto. I rumors, infatti, mettono l’accento su una possibile gravidanza rischiosa.

Le pause di Kate sono quindi forzate e tutto potrebbe essere stato organizzato per tenere sotto controllo la possibile gravidanza. Sempre secondo il magazine sarebbe stata una gravidanza a sorpresa, con la felicità di William e Kate di aggiungere un principe o una principessa alla loro bellissima famiglia.

Non ci resta che aspettare per sapere se l’amata Kate sia o meno incinta del quarto figlio.