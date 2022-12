Rottura a Monaco, Charlene addolorata: cosa sta accadendo in casa reale

Charlene di Monaco, negli ultimi giorni, è apparsa addolorata per una rottura avvenuta nella casa reale monegasca. Vediamo cosa è successo.

La principessa triste, così è stata soprannominata Charlene, fa spesso parlare di se. Stavolta, però, non è lei la protagonista della storia.

Charlene, la principessa triste

La coppia reale composta da Charlene di Monaco ed il Principe Alberto sarà di nuovo sotto i riflettori. Infatti, dal 3 gennaio, un’emittente francese, trasmetterà un documentario. Saranno svelati numerosi dettagli sulla storia d’amore della coppia. In particolare, verrà approfondito un dettaglio circa il primo incontro tra Charlene ed Alberto. Inoltre, il documentario potrà fare luce anche su dei tradimenti che la coppia si sarebbe fatta a vicenda.

Nonostante le molte difficoltà, la coppia sembra stia per arrivare indenne a festeggiare un nuovo anno insieme. I sudditi e non solo, si sono appassionati alla loro storia anche perché oggi, sembrerebbe che Charlene sia tornata in ottima forma dopo anni lontano dai riflettori a causa dei suoi problemi di salute.

Qualcuno, negli ultimi tempi, avrebbe persino ipotizzato una nuova gravidanza della principessa, già madre di due gemelli. Qualcun altro, invece, ha ipotizzato una crisi in atto. Intanto, però, Charlene si è mostrata distrutta per una rottura avvenuta a Monaco. Vediamo di cosa si tratta.

Una brutale rottura

Adriana Karembeu ha rotto in malo modo con Aram Ohanian, padre di sua figlia. La donna da anni viveva a Monaco. Il 27 dicembre è stata proprio lei a condividere su Instagram, attraverso una story, di aver rotto con Karembeu. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno anche per Charlene, molto vicina alla donna.

Dopo dodici anni di convivenza, i due hanno deciso di mettere la parola fine alla loro relazione. Lui, Aram Ohanian, è un facoltoso uomo d’affari che, tra le altre cose, possiede un palazzo a Marrakech. Lei, Adriana Karembeu è una conduttrice televisiva. La donna ha scritto nella sua story che rimarrà per sempre legata all’uomo poiché con lui è nato il più bello dei tesori, la loro figlia Nina. Questo uno stralcio delle sue parole apparse su Instagram:

“Dodici anni meravigliosi trascorsi insieme… mi cullavo in ogni momento. Non ho mai riso tanto quanto accanto a te. La nostra storia è stata bellissima e l’ho amata moltissimo… Tuttavia, oggi insieme abbiamo deciso prendere strade separate…”

Charlene era stata vista in pubblico con la modella in occasione del Gran Galà della Croce Rossa che si era tenuto a luglio proprio a Monaco. Adriana, meglio nota con il cognome con cui è nata Sklenaříková, si sposò con l’uomo d’affari nel 2014. Non era il suo primo marito. I due hanno vissuto in Marocco per molti anni, lontani dai riflettori.