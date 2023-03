Rompicapo matematico, sai dirmi qual è il numero esatto? Lo azzeccano in pochi

Un rompicapo matematico che nessuno riesce a comprendere. Il numero esatto non è così difficile da individuare.

È in qualche modo divertente mettere il proprio cervello alla prova con dei rompicapi matematici, con test di illusione ottica e similari. In questo caso si tratta di un vero e proprio gioco che mette in campo i numeri matematici e una serie di ragionamenti, che in pochi riescono a portare a termine. Visualizzando i numeri principali, qual è il numero esatto finale? Prima di scoprire la risoluzione è bene ragionare per qualche minuto.

Rompicapo matematico, quali sono le caratteristiche?

È un nuovo rompicapo matematico studiato appositamente per mettere alla prova anche le menti più intelligenti. Alle persone piacciono delle sfide di questo tipo e mettersi alla prova con ogni tipo di test.

In questo caso si parla di numeri, con una sequenza da comprendere sino in fondo. Con il tempo questi rompicapi si sono affermati e le persone mettono alla prova amici e parenti, una sorta di gioco classico per divertirsi in compagnia o sfidare qualcuno sino all’ultimo numero.

A prima vista potrebbe sembrare un piccolo giochetto banale, un conteggio facile da risolvere in pochi secondi. Tuttavia, ciò che appare semplice potrebbe rivelarsi essere complicato e difficile. Se molte persone sono in grado di risolvere il rompicapo in pochi secondi, altri non ci riescono.

Si tratta di una sequenza con quattro numeri ovvero: 8 – 7 – 3 – 5. Agli utenti viene chiesto di capire in poco tempo quale sia il quinto numero che va a completare questa sequenza matematica. Non bisogna aggiungere simboli oppure svolgere operazioni differenti ma solo osservare.

Cosa serve per risolvere questo enigma? Una buona mente matematica, riuscire a mantenere la calma e andare a fondo delle questioni seppur particolari e difficili.

Soluzione del test e spiegazione

Tutti gli utenti che hanno cercato di risolvere questo enigma si sono trovati dinanzi ad un bivio, senza capire quale fosse il numero a completamento della sequenza. Si tratta di giochi da prendere come sfide, come allenamento per il cervello senza dimenticare che una mente allenata risolve tutto molto facilmente.

A chi è dedicato questo tipo di test? A coloro che amano i numeri, mettersi alla prova e cercare in ogni modo di arrivare alla soluzione estrema seppur con difficoltà. Insomma, un vero e proprio rompicapo come quelli di una volta.

Se è vero la tecnologia la fa da padrona, i vecchi metodi sono quelli che piacciono e incuriosiscono. Servono solo 4 numeri e qualcuno che trovi il quinto a completamento della stringa.

Per chi avesse gettato la spugna, la risoluzione è la seguente:

Si tratta del numero 5 e il motivo è semplice. Per gli amanti dei numeri non sarà difficile capire che si devono osservare solo le parti facenti parte del numero precedente, essendo in digitale.

Quindi, l’otto viene composto da 7 elementi di colore nero – il sette viene composto da 3 elementi – il tre viene composto da 5 elementi e poi il cinque composto da 5 elementi. Questo vuol dire che il numero mancante era uguale al numero degli elementi corrispondenti all’ultimo numero della sequenza.