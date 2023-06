Romina Power pubblica un post in ricordo di Ylenia

La cantante Romina Power ha pubblicato poche ore fa un accorato post sui social per la figlia Ylenia, scomparsa ormai da anni. La primogenita dell’artista e di Albano Carrisi è scomparsa la notte di Capodanno del 1993, e da allora, nonostante le molte ricerche, non è mai stata trovata. Nel 2014, il padre ne ha chiesto la morte presunta, ma Romina non si è mai arresa, ed è tuttora convinta che la ragazza possa essere ancora viva, nascosta chissà dove. Il messaggio di Power ha colpito i tanti fan, che le hanno dimostrato tutto il loro supporto.

Non si arrende, Romina Power, che nelle ultime ore ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram in ricordo della figlia Ylenia, scomparsa in circostanze misteriose nel 1993, la notte di Capodanno. La ragazza all’epoca aveva appena 23 anni, e anni prima aveva anche lavorato in tv con Mike Bongiorno alla Ruota della fortuna. Al momento della scomparsa, Ylenia si trovava a New Orleans. Le ricerche della ragazza sono iniziate immediatamente, e durate per molto tempo, ma purtroppo di lei si sono perse completamente le tracce. Romina, tuttavia, nonostante la dichiarazione di morte presunta richiesta dal padre Albano nel 2014, è sempre rimasta convinta che in realtà lei sia ancora viva. È così che più di una volta ha condiviso sui social le sue immagini, proprio come ha fatto poche ore fa su Instagram, con un post che in breve tempo è stato visto da moltissimi fan, tutto pronti a dare il loro sostegno all’artista americana.

Romina Power, commovente post sui social per Ylenia

“Ylenia, your beautiful face suddenly appears in my mind the way the sun rays appear behind clouds in the sky. Where are you, my love?” ha scritto Power sul suo profilo ufficiale di Instagram, ovvero “Ylenia, il tuo bel viso appare improvvisamente nella mia mente come i raggi del sole appaiono dietro le nuvole nel cielo. Dove sei amore mio?”

Visualizza questo post su Instagram

Ylenia Carrisi, nata nel 1970, era la primogenita di Romina e Albano, da bambina apparve in uno dei film dei genitori, Champagne in paradiso, oltre a duettare con la madre nel brano Abbi fede del 1987. Nel 1989, poi, fece da valletta per Mike Bongiorno a La Ruota della fortuna. Iscritta al King’s College di Londra, in quegli anni iniziò a manifestare l’intenzione di viaggiare in solitaria per il mondo, decidendo, dopo un primo viaggio a New Orleans con la famiglia nel 1993, di andare in Belize per scrivere un libro sui senzatetto e gli artisti di strada.

Verso la fine dell’anno, poi, la decisione di tornare a New Orleans, dove sarebbe definitivamente scomparsa. L’ultima a sentirla, proprio Romina, con la quale si scambiò i saluti per l’inizio del 1994. Sei mesi prima, proprio in quella città, la ragazza aveva conosciuto il trombettista jazz di strada Alexander Masakela, poco sopportato dai suoi genitori. L’uomo, in seguito alla sua sparizione, fu tra i primi ad essere interrogato, ma risultò poi estranei ai fatti.

Diversa e importante, invece, la testimonianza di un guardiano notturno dell’Audubon Aquarium of the Americas, che raccontò di aver visto il 6 gennaio, verso la mezzanotte, una ragazza dai capelli chiari gettarsi nel Mississippi. Il corpo di Ylenia, però, non è mai stato trovato, ed è per questo che Al Bano ne ha chiesto la dichiarazione di morte presunta nel 2014.