Romina Power, Albano? Ma quando mai: stava con un famoso sangue blu | Sì, proprio lui

Tutti conosciamo Romina Power che è sempre stata al centro dell’attenzione per la storica storia d’amore con Albano Carrisi. Una coppia molto amata ancora oggi, ma il cantautore pugliese non è stato l’unico fidanzato della cantante.

Romina Power, amatissima cantante e attrice, conosciutissima per lo storico matrimonio con Albano Carrisi. Una coppia sia nella vita e anche nel lavoro che ha incantato milioni di italiani. Ma sapete che la donna ha avuto anche una relazione con un principe? Non ci credereste mai, ma è proprio lui: scopriamo di più.

La vita privata di Romina Power

Romina Power e Albano Carrisi, due grandi artisti che con il loro amore hanno fatto sognare milioni di persone. Il loro legame sia nella vita privata ma anche in quella lavorativa è stato unico e indimenticabile.

Dal loro matrimonio sono nati quattro figli: Ylenia, Yari, Cristèl e Romina Jr. Jolanda. In molti ricorderanno il famoso caso della loro primogenita Ylenia che è scomparsa misteriosamente nella notte tra il 31 dicembre 1993 a New Orleans.

Ancora oggi, malgrado la separazione tra i due artisti, avvenuta nel febbraio 1999, sono rimasti in buoni rapporti, infatti, spesso li vediamo cantare insieme i loro storici brani nei salotti televisivi più importanti.

Però, non tutti sanno che la cantante americana ha avuto anche un’altra relazione. Il suo ex fidanzato è un uomo molto importante che in pochi conoscono. Sapete di chi si tratta? Scopriamolo insieme.

Chi è il misterioso ex fidanzato di Romina Power? Tutto sulla loro storia d’amore

Romina Power, è stata fidanzata con un uomo di cui non si è parlato mai, ma che ha fatto parte della sua vita per diverso tempo. Si tratta del principe Stash Klossowki de Rola. Lui, in una lunga intervista rilasciata al settimanale ‘DiPiù’, ha raccontato:

“Eravamo giovani e frequentavamo il jet-set internazionale. Poi passavamo anche molto tempo da soli, serate romantiche in cui sognavamo un futuro insieme. Serate di grande affetto e di passione, facevamo progetti”.

Ai tempi la cantante americana aveva solamente sedici anni, invece il famoso sangue blu ne aveva 25. Si conobbero nel 1966 durante una cena importante. Stash, ha anche svelato un retroscena clamoroso che riguarda anche Al Bano:

“Sapeva di me e del mio passato con Romina e si irritò. Era geloso e potevo anche capirlo”

Il principe ha rivelato di aver lasciato perdere la Power, ma alla fine non si sono persi di vista e sono diventati ottimi amici. Ancora oggi sono uniti dall’amore per le filosofie orientali e la spiritualità.