Roma, Wijnaldum si avvicina

Dopo l’ottima vittoria contro il Tottenham di Antonio Conte, la Roma di Jose Mourinho continua la preparazione in vista dell’inizio della stagione aspettando nuovi rinforzi dal mercato per potenziare la rosa.

I contatti tra Roma e Paris Saint-Germain continuano e il giocatore olandese è sempre piu vicino a diventare un nuovo giocatore giallorosso.

Wijnaldum è ormai in rottura totale con il club parigino e ha già dato a Tiago Pinto la propria disponibilità a trasferirsi nella Capitale per continuare la propria carriera in Serie A.

La fumata bianca potrebbe arrivare nelle prossime ore con i tifosi giallorossi che aspettano il loro nuovo centrocampista.

Wijnaldum-Roma, ci siamo!

Georginio Wijnaldum è sempre più vicino a vestire la maglia giallorossa con Tiago Pinto che ha intensificato i contatti con l’entourage del giocatore per cercare di esaudire l’ultima richiesta di Jose Mourinho.

Il club parigino vorrebbe cedere il giocatore a titolo definitivo mentre i giallorossi preferirebbero la formula del prestito con obbligo di riscatto chiedendo al Paris Saint Germain di contribuire al pagamento del pesante ingaggio dell’olandese.

La trattativa proseguirà nei prossimi giorni ma la sensazione è che la fumata bianca sia ormai vicinissima.

La Roma con gli arrivi di Matic e Dybala ha già notevolmente potenziato la propria rosa e nella prossima Serie A avrà l’obiettivo di confermarsi dopo la vittoria della Conference League.

Mourinho ha caricato ulteriormente l’ambiente dichiarandosi pronto per un’altra grande stagione in cui la sua Roma proverà a lottare per i vertici del campionato contro Juventus, Inter e Milan, società che ancora sembrano leggermente superiori ai giallorossi.

Roma, Zaniolo può rimanere!

Dopo l’infortunio di Paul Pogba la Juventus di Massimiliano Allegri ha momentaneamente abbandonato la pista Nicoló Zaniolo per concentrarsi su Leandro Paredes.

Maurizio Arrivabene vuole rinforzare il proprio centrocampo e, ad oggi, ha messo in stand by la trattativa per il talento della Roma.

Zaniolo sembrava ormai destinato ai bianconeri ma l’infortunio di Pogba potrebbe stravolgere il mercato con il numero 22 che sarebbe disposto a disputare un’altra stagione in maglia giallorossa.

I tifosi giallorossi sognano di vedere un tridente composto da Zaniolo, Dybala e Abraham almeno per una stagione e sperano che il numero 22 rimanga a Roma per tentare la rincorsa allo scudetto.

Il calciomercato è ancora lungo e le sorprese sono sempre dietro l’angolo ma, ad oggi, Zaniolo è lontano dal diventare un giocatore della Juventus di Allegri.

.