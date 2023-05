L’Inter è in finale di Champions League, il Milan no. Ma le soddisfazioni per le italiane nelle coppe europee non sono affatto finite. Anche il giovedì, infatti, non è magro per i club del nostro paese con Juventus e Roma impegnate rispettivamente contro Siviglia e Bayer Leverkusen. O meglio, è a due volti. Infatti, i giallorossi pareggiano contro i tedeschi e vanno in finale, mentre i bianconeri abdicano al Siviglia dopo i tempi supplementari. Allo stesso tempo, la Fiorentina riesce ad accedere alla finale di Conference League dopo aver battuto il Basilea con il risultato di 1-3, con un gol decisivo all’ultimo minuto di Antonin Barak.

Non c’è tempo di fermarsi, non per le squadre italiane che hanno tutta l’intenzione di andare il più avanti possibile in Europa e Conference League. Se due giorni fa è stata la volta dell’Inter portare avanti il nostro nome in tutto il continente, questa sera toccava a Juventus e Roma, ma anche alla Fiorentina. Ecco com’è andata dopo il doppio confronto delle semifinali e tutti gli eventi principali dei match in programma.

Il muro della Roma resiste, ma il Siviglia passa contro la Juventus: i bianconeri vengono eliminati dopo i tempi supplementari

Quando si arriva a un passo dalla finale, non si può fare altro se non vincere e arrivare al turno successivo, quello in cui si assegna direttamente la coppa. Non sarà la Champions League, ma la Juventus, dopo tutti i problemi vissuti in questa stagione, ha tutta l’intenzione di puntare dritta alla vittoria. Non è diverso per la Roma che ha già posto delle basi importanti all’andata all’Olimpico contro il Bayer Leverkusen. Ma scopriamo come sono andate entrambe le partite nei dettagli di una e dell’altra.

BAYER LEVERKUSEN-ROMA 0-0 – I ragazzi di José Mourinho sono chiamati a un’altra grande prestazione, nonostante l’1-0 dell’andata e la possibilità di difendere il risultato favorevole conquistato nella Capitale. I tedeschi del Bayer Leverkusen, però, non hanno alcuna intenzione di abdicare, non prima del tempo. La prima frazione di gioco, infatti, ha il loro segno ben impresso e con la Roma schiacciata nella sua area di rigore per cercare di non subire gol. L’unica grande occasione è quella di Diaby che colpisce la traversa nei primi minuti di gioco. Poi i giallorossi si difendono, ma non subiscono neanche tanto, ma devono fare a meno di Leonardo Spinazzola che viene sostituito da Nicola Zalewski al 34esimo.

Non è l’unico cambio effettuato da Mourinho che, a inizio secondo tempo, cambia anche Andrea Belotti con Georginio Wijnaldum, al rientro dall’infortunio. Viene anche sospesa la partita per il calore, se così si può chiamare, dei tifosi tedeschi che accendono e lanciano verso il campo diversi fumogeni. Una volta che il gioco riprende, il copione del match non cambia comunque, dato che è sempre il Bayer Leverkusen a fare la partita, stavolta senza creare palle gol evidenti. Nonostante i tiri siano tutti dei tedeschi o quasi (23 tiri contro uno), il muro della Roma resiste: può iniziare la festa, i giallorossi sono in finale!

SIVIGLIA-JUVENTUS 2-1 (dts) – Si riparte dal gol di Federico Gatti, quello che ha pareggiato i conti all’ultimo istante nel match d’andata. La partita tra Siviglia e Juventus si configura in maniera completamente diversa, dato che gli spagnoli fanno la partita senza lasciare troppo spazio alla difesa, ma giocando ogni contrasto con grande aggressività. I bianconeri, di conseguenza, si chiudono con grande applicazione e lasciando solo conclusioni dalla distanza ai padroni di casa. A dispetto dell’andamento della partita, però, le occasioni arrivano da entrambe le parti: Angel Di Maria spreca una buona opportunità, ma il più pericoloso tra i bianconeri è sicuramente Adrien Rabiot che con i suoi inserimenti si fa vedere spesso e volentieri dalle parti di Bono, senza troppa precisione.

Il Siviglia, invece, cerca con la sua manovra accerchiante di trovare gli spazi giusti per riuscire a far male alla Juventus, ma spesso si deve accontentare di tiri dalla distanza piuttosto velleitari o cross che non fanno troppo male ai bianconeri. L’unico ammonito del primo tempo è Moise Kean, che non riesce a creare grossi pericoli alla difesa avversari. Dopo il 40esimo, arriva anche un infortunio per Massimiliano Allegri che deve fare a meno di Nicolò Fagioli dopo un duro contrasto con Gudelj che lo mette fuori dai giochi. Al suo posto il tecnico livornese sceglie Leandro Paredes.

Nel secondo tempo, la partita si apre ed è soprattutto il Siviglia a farsi vedere dalle parti di Wojciech Szczesny con dei tiri dalla distanza che comunque il portiere polacco controlla senza troppi problemi. La Juventus opera anche diverse sostituzioni: Allegri sceglie dalla panchina Dusan Vlahovic al posto di Kean, ma anche Federico Chiesa al posto di Angel Di Maria, particolarmente spento questa sera e molto arrabbiato al momento del cambio. Poco male per i bianconeri che pochi minuti dopo sfruttano gli spazi lasciati dagli indecisi centrali avversari e con l’attaccante serbo abile a saltare Bono con un bel tocco sotto porta in vantaggio i suoi. Sembra un gol decisivo per raggiungere la qualificazione, ma il Siviglia ha ancora tanto da dare a questa partita. Non passa molto, infatti, dalla rete del pareggio. Chiesa perde una brutta palla nei pressi della sua area di rigore e la conduzione dei padroni di casa arriva direttamente da Suso: l’ex Milan fa una finta e poi scarica di sinistro un pallone che diventa imparabile per Szczesny.

Il pressing del Siviglia non si ferma qui, anzi gli spagnoli continuano ad attaccare e a creare occasioni da gol. Sono bravi, però, i bianconeri a resistere, senza neppure concedere troppo e si va dritti ai tempi supplementari. Quando il gioco riprende, la Juventus deve ancora subire l’iniziativa del Siviglia e il gol partita, quello di Erik Lamela che di testa permette agli spagnoli di accedere alla finale, dove incontrerà la Roma. Gli attacchi dei bianconeri, infatti, non vanno a buon fine e i torinesi vengono eliminati dalla competizione.

La Fiorentina è in finale di Conference League dopo una partita al cardiopalma. Sfiderà il West Ham

Le gioie per le italiane non arrivano solo dall’Inter e stasera anche dalla Roma, perché anche la Fiorentina è stata capace di superare il Basilea e conquistare la finale di Conference League. Bene anche il West Ham che vince anche in trasferta e sfiderà la Viola. Ecco come sono andate le singole partite. Nella terza competizione Uefa, quella Conference League che nella sua prima edizione è stata vinta da un’italiana, la Roma, appunto, e che anche quest’anno potrebbe essere appannaggio di una squadra della nostra Serie A, la Fiorentina che è riuscita, infatti, a ribaltare l’1-2 dell’Artemio Franchi e si giocherà la finale del 7 giugno contro gli inglesi.

AZ ALKMAAR-WEST HAM 0-1 – Forte del 2-1 (in rimonta) dell’andata, al West Ham basta anche un pareggio in Olanda contro la squadra che agli ottavi ha cacciato la Lazio dalla Conference League. Con meno possesso palla, con meno tiri, ma di fatto più incisivi, gli inglesi, che non navigano tanto in buone acque in Premier League, chiudono i giochi ufficialmente quando non c’è più tempo per nulla, o almeno non c’è tempo per l’AZ Alkmaar per riprenderli. È quindi Pablo Fornals, entrato al 75esimo, al 94esimo a regalare il biglietto per Praga alla squadra e ai tifosi di David Moyes.

BASILEA-FIORENTINA 1-3 (dts) – A provarci c’era e c’è la Fiorentina di Italiano, la squadra che ha giocato più partite nell’arco di questa stagione, e la squadra che forse ne giocherà di più se riuscirà a sovvertire i pronostici e ribaltare quell’1-2 dell’Artemio Franchi che fa un po’ male, anche perché è arrivato in rimonta e davanti al pubblico di casa.

Rispetto alla partita di giovedì scorso, l’allenatore della Viola fa quattro cambi: se in porta c’è sempre Pietro Terracciano e sulle fasce ci sono a destra Dodo e a sinistra Cristiano Biraghi, al centro della difesa si opta oggi per Nikola Milenkovic e Igor. Anche sulla mediana a tre, c’è un cambio: non più Giacomo Bonaventura, Sofyan Amrabat e Rolando Mandragora, ma al posto di quest’ultimo Gaetano Castrovilli, che ha segnato anche nell’ultima partita contro l’Udinese e ha fatto un assist. Anche in attacco c’è una novità, perché oltre a Nico Gonzales e Arthur Cabral, Italiano sceglie di inserire dal primo minuto Josip Brekalo. Heiko Vogel, dal canto suo, con gli stessi undici che avevano vinto all’andata, si presenta anche al ritorno davanti al pubblico di casa.

A partire più agguerriti sono sicuramente gli ospiti che ci provano subito con l’argentino, ma è solo un modo per riscaldare il motore, ma dopo tanti tentativi, anche uno con un colpo di testa, Nico Gonzales riesce a sbloccare la partita al 35esimo su un corner e con un colpo di testa. È ancora la Fiorentina, sette minuti dopo a provarci con Bonaventura, ma il portiere degli svizzeri è attento.

Al ritorno dagli spogliatoi sono ancora gli italiani a provarci, ma a riuscirci è il Basilea con Zeki Amdouni che conclude in area dopo una bell’azione personale in cui Terracciano non può arrivare. È il 55esimo, ed è quasi una doccia gelata per Italiano e i suoi, che però hanno ancora del tempo per sperare di arrivare almeno ai tempi supplementari. Il gol, in effetti, è nell’aria, ci prova l’ex Milan, ma ci riesce al 72esimo di nuovo l’autore del primo gol, che stavolta si avventa su un pallone lasciato vacante in area e pareggia i conti tra andata e ritorno. La Fiorentina, però, non vuole giocare un’extra time, anzi vuole proprio chiudere la pratica prima, anche perché mercoledì si deve giocare una finale di Coppa Italia contro l’Inter, l’obiettivo fallisce e quindi ci sarà un’altra mezz’ora da giocare, trenta minuti intensi in cui sono sempre loro, almeno nella prima frazione e prima che l’arbitro sospenda la partita perché un tifoso della Fiorentina si è sentito male sugli spalti e ha bisogno di soccorsi.

La partita riprende dopo nove minuti, e come sempre continua il monologo viola, che però non è letale come dovrebbe specialmente con Luka Jovic, entrato al posto di Cabral, che tra l’altro è l’ex della gara. Ma al 129esimo no, perché Antonin Barak manda la squadra di Firenze in finale di Conference League, la manda a giocarsela a Praga il 7 giugno fiondandosi anche lui su un pallone in area e non lasciando scampo a Marwin Hitz che oggi ce l’aveva messa tutta per tenere a galla la sua squadra, non abbastanza per riuscire ad arrivare fino alla fine, e venendo pure graziata dall’ex Real Madrid, che quasi sullo scadere manda un pallone sul palo.