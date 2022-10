Roma, pioggia e metro B chiusa: traffico in tilt

Una mattinata di pioggia e la metro di Roma è andata in tilt. Questa mattina infatti la capitale si è svegliata sotto il diluvio e non solo la metro B si è fermata per diverse ore, ma anche il traffico in città è rimasto paralizzato per via di alcuni incidenti.

Bloccata anche la Cassia, per via di un incidente sul Grande raccordo anulare. Dopo l’interruzione della tratta Bologna-Ionio, sono stati attivati dei bus sostitutivi in attesa del ripristino della metro.

Roma si sveglia sotto la pioggia: metro ferma

Una mattinata non semplice per studenti e lavoratori di Roma, che da questa mattina stanno vivendo enormi disagi per via di una interruzione – non ancora risolta – della metro B della capitale.

In particolare, è stata interrotta la circolazione lungo la tratta Bologna-Ionio e sono stati attivati dei bus sostitutivi in attesa che venisse ripristinata la normale circolazione. Sulla pagina Twitter dell’Atac, i tecnici hanno aggiornato i pendolari dello stop alle corse, per consentire i controlli.

#info #atac – metro B: per la chiusura della tratta B1 Bologna<->Ionio oltre ai bus sostitutivi potete anche utilizzare:

-bus 38 per Termini

-bus 80 nella tratta Ionio-Sant’Agnese Annibaliano

-bus 80 sino a metro A Barberini

-bus 88 per metro B Policlinico #Roma — infoatac (@InfoAtac) October 13, 2022

Problemi anche per i pendolari della Metromare, che hanno dovuto affrontare diversi disagi. Le corse sono passate con una frequenza di 45 minuti l’una dall’altra. Dalle 7:08 alle 8:08 c’è stata soltanto una corsa. Il comitato dei pendolari ha lanciato on line una petizione di protesta che ha già raccolto oltre 16 mila firme.

Traffico in tilt

Non solo metro ferma, la capitale è andata nel caos anche per via di alcuni incidenti che si sono verificati in diverse zone di Roma. A via di Torrevecchia si è verificato un incidente per via del maltempo. Bloccata anche la Cassia, per via di uno scontro tra due vetture sul Grande raccordo anulare.

Traffico congestionato anche in via del Foro Italico, con rallentamenti tra viale Tor di Quinto e la Galleria Giovanni XXIII dove si è verificato un secondo incidente stradale.

Non va meglio in zona Pisana, a pochi passi dal Consiglio Regionale del Lazio. A causa di una vasta perdita d’acqua è stata chiusa via della Consolata, strada di collegamento tra Bravetta e Pisana. Sul posto diverse pattuglie della polizia locale di Roma Capitale.

Disagi anche a Tor Bella Monaca, dove la circolazione è rimasta bloccata tra via di Torrenova e via Casilina.

Incendio nell’officina centrale Atac

Giornata nera per i trasporti capitolini. Questa mattina infatti si è sviluppato un principio di incendio nelle Officine Centrali della sede dell’Agenzia del trasporto autoferrotranviario del Comune di Roma. il rogo sarebbe partito dalla sala prova motori e gli addetti sono stati evacuati per consentire ai vigili del fuoco lo spegnimento del rogo.

Non è chiaro da cosa si sia originato l’incendio, ma le procedure di evacuazione hanno perfettamente funzionato.