Roma, operazione straordinaria a Termini: 120 agenti sul posto

Secondo fonti del Viminale a Roma 120 agenti sono intervenuti per un’operazione straordinaria nei pressi di Termini: Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza.

Impiegati 120 uomini e diversi mezzi delle forze dell’ordine, insieme alla Polizia Locale di Roma Capitale. L’operazione decisa in sede di di Comitato provinciale e chiesta dal ministro Piantedosi sarà condotta nella giornata di oggi e nei prossimi giorni. Prevenzione e contrasto alla criminalità anche a Milano e Napoli. Migliorano le condizioni della turista accoltellata in stazione la notte del 31 dicembre.

Secondo quanto riferito da alcune fonti vicine al Viminale, è in corso in queste ore un’operazione da parte delle forze dell’ordine in zona Termini a Roma. Operazione definita straordinaria, di controllo e tutela della sicurezza. La stazione Termini, dove il tasso di criminalità è in costante aumento, è stata sotto la luce dei riflettori nelle scorse settimane per l’episodio dell’accoltellamento di capodanno, quando una turista era stata colpita alle spalle da un senzatetto originario della Polonia.

L’operazione ha messo in moto 120 agenti, oltre a diversi mezzi delle forze dell’ordine, che si sono recati sul posto a tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza in una delle zone più trafficate della città, dove si incontrano turisti, bar, locali e hotel, ma anche come noto zona di spaccio di droga, prostituzione e borseggiatori.

Gli uomini impiegati proseguiranno nei loro controlli anche nei giorni a venire. L’operazione è stata pianificata in sede del Comitato provinciale sotto volontà del ministro degli Interni, il quale ha riunito agenti tra Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Roma Capitale e reparti speciali insieme alle squadre cinofile.

Lo scorso 16 dicembre infatti il ministro degli Affari Interni aveva tenuto una riunione con i sindaci di Milano, Napoli e Roma, per definire il da farsi sulla sicurezza delle tre città con alto tasso di criminalità. Sala, Gualtieri e Manfredi hanno partecipato alla riunione venendo informati che le operazioni verranno in un primo momento indirizzate alle stazioni delle cittadine. In secondo momento, Piantedosi e i sindaci, hanno preso in considerazione la possibilità di estendere nelle altre zone, con più alto rischio di illegalità e criminalità, l’arrivo degli agenti.

Accoltellata a Roma Termini, come sta la turista 24enne

Ancora in attenta osservazione al policlinico Umberto I ma stabile, le condizioni della ragazza israeliana aggredita a Termini. La prognosi rimane riservata, ma la giovane è fuori pericolo di vita – come già annunciato negli attimi successivi all’accoltellamento.

La madre ha spesso parlato alla stampa, e nelle scorse ore ha riferito al Tg1 che la figlia sta migliorando, e che ha dimostrato di essere una ragazza forte. “Fine di un incubo” commenta la donna, che prima aveva parlato di un forte trauma psicologico subito dalla 24enne, la quale a detta sempre della madre aveva avuto difficoltà a ricordare quella scena e anche addirittura ad accendere la tv per ascoltare le notizie.

L’arresto di Aleksander Mateusz Chomiak, ill polacco di 24 anni dopo l’accoltellamento fermato a Milano da una coppia di carabinieri, è stata una liberazione per la famiglia.