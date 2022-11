Roma-Ludogorets, giallorossi obbligati a vincere

Svanito il sogno primo posto la Roma ospita il Ludogorets con l’obbligo di vincere per raggiungere i sedicesimi di finale di Europa League.

Con il Betis Siviglia già matematicamente primo i giallorossi si giocano il secondo posto con i bulgari, le squadre infatti sono a quota sette punti in classifica.



L’Olimpico si prepara ad un’altra grande notte europea, la Roma di Mourinho infatti si gioca la possibilità di accedere ai sedicesimi di finale di Europa League nello scontro diretto con il Ludogorets.

All’andata finì 2-1 per i bulgari, oggi i giallorossi devono soltanto vincere per proseguire il cammino in questa competizione, altrimenti per i capitolini scatterebbe la retrocessione nel torneo vinto lo scorso anno.

Oltre ai soliti Dybala e Wijnaldum il tecnico portoghese dovrà fare a meno anche di Zaniolo (squalificato) e Spinazzola infortunato.

Giorni delicati per la Roma che dopo questa partita si preparerà ad affrontare l’attesissimo derby capitolino contro la Lazio di Sarri.

💛🏟️❤️ “Uno stadio grande come l’Olimpico esaurito è sempre una notizia. Parliamo della nostra gente, della nostra famiglia”#ASRoma #UEL pic.twitter.com/ZjiaWeqJMG — AS Roma (@OfficialASRoma) November 2, 2022

Roma con El Shaarawy titolare nel 3-4-2-1 di Mourinho

La Roma per vincere si affida a Tammy Abraham che, ritrovato il gol ad Helsinki, deve trascinare i giallorossi verso i sedicesimi di finale.

Assente Zaniolo per squalifica arriva la grande chance per El Shaarawy che giocherà dietro all’attaccante inglese insieme a Pellegrini.



Davanti a Rui Patricio i difensori saranno Smalling, Kumbulla e Vina, con Karsdorp e Zalewski sulle corsie laterali.

Panchina iniziale per Matic con Mourinho che conferma Camara a centrocampo al fianco dell’insostituibile Cristante.

Abraham dovrebbe agire come unica punta, Belotti infatti inizierà la sfida dalla panchina.

Ludogorets con il 4-2-3-1, Thiago è l’unica punta

I bulgari hanno già dimostrato nella gara di andata di essere bravi a pressare alto giocando a grande intensità per tutti i 90 minuti.

Gencev schiera la stessa formazione dell’andata con Thiago unico punto di riferimento offensivo supportato da Rick e Cauly.

Padt tra i pali con Witry, Verdon, Nedyalkov e Cicinho a formare la linea difensiva, Piotrowski e Pedrinho in regia, Tekpetey, Cauly e Rick il compito di supportare l’unica punta Thiago.

Roma-Ludogorets, statistiche

Quello di oggi è soltanto il secondo incrocio tra le due squadre, l’altro precedente è quello dell’andata con la vittoria del Ludogorets per 2-1.

La Roma è imbattuta in casa contro squadre bulgare con 4 vittorie ed un pareggio.

Il Ludogorets ha vinto la sua prima partita in trasferta contro un avversario italiano nel 2014 (in questo campo ma contro la Lazio), ha perso però con Milan ed Inter.

I bulgari non hanno mai vinto in trasferta in Europa League con 3 pareggi ed 8 sconfitte ed ha sempre subito almeno un gol.