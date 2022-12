Roma: l’ex pugile Marco Dell’Uomo trovato morto a Tor Bella Monaca

È di poco fa la notizia della morte dell’ex pugile Marco Dell’Uomo, trovato cadavere a Tor Bella Monaca, in provincia di Roma.

L’uomo di 56 anni è stato ritrovato senza vita all’interno della sua abitazione, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di zona che stanno indagando e raccogliendo elementi utili alle indagini.

Morto a Roma Marco Dell’Uomo

La boxe piange la scomparsa di Marco Dell’Uomo, ex pugile romano trovato morto nelle scorse ore nella sua casa nel quartiere romano di Tor Bella Monaca. L’uomo aveva 56 anni e dopo aver smesso l’attività all’interno del ring, si era trasferito all’esterno, infatti era allenatore e stava formando tantissimi ragazzi con la sua stessa passione.

L’intera zona lo conosceva molto bene e anche se le cause sono tutte da accertare, secondo una prima ipotesi formulata dagli inquirenti sembra che Marco si sia tolto la vita, questo dettaglio ha gettato ancora di più nello sconforto quanti lo conoscevano.

La Federazione Pugilistica Italiana lo ha ricordato con un commovente post su Facebook.

Sono ancora da accertare le cause di quello che sembrerebbe essere un gesto volontario. A dare l’allarme sono stati i vicini di casa e sul posto sono giunti i soccorritori del 118 e i Carabinieri del commissariato di quartiere ma l’uomo era già deceduto e il suo corpo era nel balcone, vicino ad una corda, elemento che avvalora l’ipotesi del suicidio.

Ora gli agenti stanno ascoltando i vicini e quanti lo conoscevano per capire cosa lo abbia spinto all’insano gesto. La salma è stata trasportata in obitorio ed è a disposizione dell’autorità giudiziaria per accertamenti.

Chi era Marco Dell’Uomo

L’ex atleta e oggi istruttore molto apprezzato, ha debuttato nella boxe all’età di 23 anni e nella sua carriera ha vinto diversi titoli, come quelli italiani dei pesi medi e negli intermedi.

Pugile professionista degli anni Novanta, è stato fino al 2002 un atleta che ha collezionato 11 vittorie, 16 pari e 3 pareggi. Nel 1990, anno del suo debutto, rimase imbattuto per circa un anno.

Cresciuto proprio fra il quartiere Tor Bella Monaca e Torrenova, all’inizio del Duemila Marco ha raggiunto dopo molti sacrifici, l’apice della sua carriera laureandosi campione italiano dei pesi medi a 36 anni.

Dopo un po’ smise l’attività dedicandosi alla formazione dei tanti ragazzi che inseguivano la sua stessa passione, infatti insegnava pugilato in diverse palestre della città, in aggiunta al lavoro come agente della sicurezza in alcuni locali della movida romana.